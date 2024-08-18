Farklı yelken sınıflarını bir araya getirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren organizasyon, son derece çekişmeli geçen Yat Sınıfı mücadelesi ile sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - 9-18 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşti. “Yelkenin Yeni Modası” söylemi ile yola çıkan festival, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlendi.

İstanbullulara yelken sporunun heyecanını yaşatan organizasyon, hafta sonu yapılan Yat Sınıfı etabının ardından sonra erdi. Teknelerin seyir anında birbirine yakın olduğu, zorluk derecesi yüksek Yat Sınıfı yarışları kıran kırana geçti.

12. TAYK Slam – Eker Olympos Regatta Yat Sınıfı yarışlarında “Büyük” kupayı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında 14 puanla ilk sırada yer alan “ENKA CHEESE IV” takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman lideri ise 15 puanla “ORGANİK KİMYA ELECTRON” takımı oldu.

12. TAYK Slam – Eker Olympos Regatta Yat Sınıfı yarışlarında kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC0 Sınıf: ORIENT EXPRESS 6

IRC1 Sınıf: FENERBAHÇE DOĞUŞ YELKEN YAT TAKIMI

IRC2 Sınıf: ANT YAPI TEAM SENSEI BABY DRACULA

IRC3 Sınıf: ORGANİK KİMYA ELECTRON

IRC4 Sınıf: SEBAGO ALIZE G 28

12. TAYK – Slam Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları sonucunda, sınıflara göre teknelerin dereceleri ise şu şekilde sıralandı:

IRC 0 Sınıfı:

ORIENT EXPRESS 6

ENKA CHEESE IV

EKER 40

IRC 1 Sınıfı

FENERBAHÇE DOĞUŞ YELKEN YAT TAKIMI FENERBAHCE 1

LOGO YELKEN TAKIMI LOGO

COLUMBIA ALIZE 1070

IRC 2 Sınıfı

ANT YAPI TEAM SENSEI BABY DRACULA

EKER YELKEN TAKIMI DOJO

GARANTİ BBVA CHEESE V

IRC 3 Sınıfı

ORGANİK KİMYA ELECTRON

YILKAR SAILING TEAM ALCHERA

HİTİT - GEMINI SAILING GEMINI

IRC 4 Sınıfı

SEBAGO ALIZE G 28

DHO DENiZ KIZI 15

İZLEYİCİLER CANLI YAYINLARDAN GÖZLERİNİ ALAMADI

Yapılan canlı yayınlarda da yelken sporu açısından ilkler yaşandı. Grafik ve 3D modellemelerini 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekibin üstlendiği canlı yayınlarda, bir bölümü tekne içinden olmak üzere toplam 25 kamera kullanıldı. Yarış görüntüleri İstanbul’un güzel manzaralarıyla harmanlanırken, yapılan grafik çalışmalarla tekne sıralamaları kolaylıkla takip edilebildi. Tekne içindeki kameralar ekiplerin; yarış anındaki hummalı çalışmasını, nasıl bir seyir halinde ilerlediklerini ve maksimum hıza ulaşma çabalarını gözler önüne serdi. Muhteşem görüntülerin paylaşıldığı yayınlar yelken sporunun daha fazla sporseverle buluşmasını sağlarken, genç izleyicileri de yelken yapmaya teşvik eden bir nitelik taşıdı.