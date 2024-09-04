Yaralı olarak denize düşen leyleği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardıKOCAELİ (İGFA) - Etkin ve başarılı çalışmalar yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, zor durumda kalan hayvanların da kurtarılmasında başrol oynuyor.

Bu kapsamda itfaiye ekipleri, Gölcük’te bir leyleğin denizde yaralı şekilde görüldüğü ihbarıyla harekete geçti.

Hemen Gölcük sahiline giden ekipler, yaralı leyleği deniz üzerinden fileli sopayla kurtardı. Yaralı kurtarılan yaralı leylek ardından Gölcük Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi. Leylek tedavisinin ardından doğaya salınacak.

7/24 insanların can ve mal güvenliği için görev başında olan Büyükşehir itfaiyesi, can dostlar için gelen ihbarlara da anında müdahale ederek hayatta kalmalarını sağlıyor.