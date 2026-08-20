Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki 'Yalburt Pınarı'nda Bir Hitit Kralı' sergisini ziyaret etti. Sergide, Hitit Büyük Kralı IV. Tudhaliya dönemine ait Yalburt Anıtı'nın izlerini taşıyan 40 eser yer alıyor.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesinde ziyaretçilerle buluşan 'Yalburt Pınarı'nda Bir Hitit Kralı' sergisini ziyaret etti.

Ersoy, serginin Hitit Büyük Kralı IV. Tudhaliya dönemine ait Yalburt Anıtı'nın izlerini taşıyan 40 eseri bir araya getirdiğini belirtti.

40 ESERLE HİTİTLERİN İZLERİ

Sergide yer alan eserlerin, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden özel bir kesiti günümüze taşıdığı ifade edildi. Sergi ayrıca 1970 yılında başlayan Yalburt Pınarı keşif ve araştırma sürecini farklı yönleriyle ele alıyor.

Bakan Ersoy, serginin Hititlerin Anadolu'da bıraktığı güçlü kültürel mirasın yakından görülmesi açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek sanat ve tarih meraklılarını Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne davet etti.

Anadolu Medeniyetleri Müzemizde ziyaretçilerle buluşan 'Yalburt Pınarı'nda Bir Hitit Kralı' sergisini ziyaret ettik.



Hitit Büyük Kralı IV. Tudhaliya dönemine ait Yalburt Anıtı'nın izlerini taşıyan 40 eser, Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasından çok özel bir kesiti bugüne: pic.twitter.com/WWtpna9d3Z — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 20, 2026