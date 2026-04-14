Wellgistics Hub ve KareRx Hub teknoloji ve operasyonlarını birleştiren ortak girişim hayata geçirildi. Entegre platform; ilaca erişimi, tedariği ve ticarileştirmeyi hızlandırıyor. Birleşen ekosistem, ilaç ve sağlayıcı ağları genelinde tahmini 200 binden fazla hastaya potansiyel erişim sağlıyor.

ACCESS Newswire / TAMPA, FLORIDA (İGFA)- Lider bir sağlık teknolojisi ve ilaç dağıtım şirketi olan Wellgistics Health, Inc. (NASDAQ:WGRX) ('Wellgistics' veya 'Şirket'), bugün perakende eczane, teletıp ve özel ilaç programlarını destekleyen yapay zeka (AI - Artificial Intelligence) odaklı bir dijital merkez olan Kare PharmTech'in tamamına sahip olduğu iştiraki Kare Rx Hub, LLC ('KareRx') ile kesin bir ortak girişim anlaşması imzaladığını duyurdu.

Ortak girişimin imzalanması, daha önce duyurulan bağlayıcı olmayan niyet mektubunu resmileştirmekte ve her iki kuruluşun teknoloji platformlarını ve operasyonel ekiplerini; hasta erişimini hızlandırmak ve ilaç ticarileştirmesinin verimliliğini artırmak için tasarlanmış birleşik bir ekosistemde birleştirme yolunda önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. EinsteinRx™ ve HubRx AI™ gibi tescilli platformları içeren Wellgistics Hub teknoloji yığınının KareRx'in dijital merkeziyle entegre edilmesiyle, birleşik platform reçete yolculuğunu alımdan teslimata kadar kolaylaştıracak şekilde konumlandırılmıştır.

Wellgistics Health CEO'su Prashant Patel, 'Bu ortak girişim, reçete yolculuğu boyunca koordinasyonu geliştirmek ve hastaların tedavilere erişimini desteklemek için entegre, teknoloji odaklı bir platform oluşturmaya yönelik süregelen odaklanmamızı yansıtmaktadır. KareRx'in sağlayıcı bağlantısı ve dijital etkileşim yeteneklerini altyapımızla birleştirerek, bu iş birliğinin operasyonel verimliliği artıracağına; üreticilere ve diğer sağlık paydaşlarına erişim yollarını daha etkili bir şekilde yönetmelerinde destek olacağına inanıyoruz,' dedi.

Ortak girişim; klinik, operasyonel ve ticari ekipleri her iki kuruluşta hizalayarak sağlayıcılar, eczaneler ve hastalar arasında daha sorunsuz bir koordinasyon sağlar. Bu entegrasyon aracılığıyla platform; uygunluk ve fayda doğrulama, ön onay (prior authorization) iş akışları, reçete yönlendirme ve doğrudan hastaya teslimat gibi temel yetenekleri geliştirmektedir. Birleşen ekosistem; bağımsız eczanelerden oluşan büyüyen bir ulusal ayak izini, sağlayıcı ağlarını ve telesağlık kanallarını kapsamakta ve üçüncü taraf dahili tahminlerine göre 200.000'den fazla hastaya ulaşma kapasitesine sahiptir.

KareRx Kurucusu ve CEO'su Mital Panera, 'KareRx, sağlayıcıları, eczaneleri ve hastaları teknoloji odaklı çözümlerle birbirine bağlamak için geliştirildi. Bu ortak girişim, Wellgistics'in teknoloji yığınından, ilaç uzmanlığından ve operasyonel altyapısından yararlanarak bu yetenekleri genişletmemize olanak tanıyor. Birleşik platformun paydaşlar arasındaki bağlantıyı güçlendireceğine ve katılımcı ağlar genelinde tedavilere erişimi kolaylaştıracağına inanıyoruz,' diye ekledi.

İş birliği; erişim, uygun maliyet ve teslimatı tek bir çözümde birleştiren kapsamlı bir platform sunarak doğrudan hastaya (DTP - Direct-to-Patient) ve merkezi olmayan bakım modellerini daha da güçlendirmektedir. Yapay zeka odaklı içgörülerden ve tam entegre bir operasyonel temelden yararlanan ortak girişim; tedaviye başlama engellerini azaltmak, uyumu artırmak ve hasta erişimi ile program performansı konusunda gelişmiş görünürlük sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ortak girişim, mutat uygulama adımlarına tabi olmaya devam etmektedir ve operasyonel entegrasyonun zamanlaması, kapsamı veya beklenen faydaların gerçekleşmesi konusunda herhangi bir güvence verilemez. Ortak girişim anlaşmasına ilişkin ek ayrıntılar, Şirket tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC - Securities and Exchange Commission) sunulacak olan Form 8-K Güncel Raporu'nda yer alacaktır.

WELLGİSTİCS HEALTH, INC. HAKKINDA

Wellgistics Health (NASDAQ:WGRX), reçete dağıtım yolculuğunu optimize etmek için tescilli eczane dağıtım optimizasyonu yapay zeka platformu EinsteinRx™'i, patentli blok zinciri destekli akıllı sözleşmeler platformu PharmacyChain™'e entegre eden bir sağlık bilişim teknolojisi lideridir. Entegre platformu, 6.500'den fazla eczaneyi ('Wellgistics Eczane Ağı') ve 200'den fazla üreticiyi birbirine bağlayarak; toptan dağıtım, dijital reçete yönlendirme, doğrudan hastaya teslimat ve hasta erişimini optimize etmek için gereken uygunluk, uyum, sisteme katılım, ön onay ve nakit ödeme gibi yapay zeka destekli merkez hizmetleri sunmaktadır. Wellgistics, bağımsız eczaneler için ABD reçeteli ilaç pazarında erişimi, şeffaflığı ve güveni yeniden tesis etmek üzere tasarlanmış uçtan uca çözümler sunar.

KARE PHARMTECH, LLC HAKKINDA

Kare Rx Hub; 500'den fazla hekim-sağlayıcı ilişkisi ve benzersiz özel ilaç ürünlerini pazarlayan 200 bağımsız eczane ilişkisi ile perakende eczaneler, teletıp portalı ve özel ilaç ürünleri için yapay zeka (AI - Artificial Intelligence) tabanlı bir dijital merkezdir. Kare Rx Hub'ın sahibi, Dr. Kiran Patel tarafından kontrol edilen Kare Pharmtech, LLC'dir. Dr. Patel, 1992 yılında Medicaid sağlayıcısı WellCare'i kurmuş ve 2002 yılında 200 milyon dolara satmıştır. 2007 yılında America's 1st Choice Holdings'i kurmuş ve Freedom Health ile Optimum Holdings'i satın almıştır. 2017 yılında America's 1st Choice Holdings'i Anthem, Inc.'e satmıştır. Dr. Patel tanınmış bir hayırseverdir ve Florida Trend Magazine tarafından 'Yılın Floridiyalısı' seçilmiştir.

GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Bu basın bülteni geleceğe yönelik açıklamalar içerebilir. Geleceğe yönelik açıklamalar; planlar, hedefler, stratejiler, gelecekteki olaylar veya performans ve temel varsayımlar ile geçmiş gerçeklere dayanmayan diğer açıklamaları içerir. Wellgistics Health; 'olabilir', 'olacak', 'niyetinde', 'meli/malı', 'inanıyor', 'bekliyor', 'öngörüyor', 'planlıyor', 'tahmin ediyor' veya yalnızca geçmiş konularla ilgili olmayan benzer ifadeler kullandığında, geleceğe yönelik açıklamalarda bulunmaktadır. Bu geleceğe yönelik açıklamalar, sınırlama olmaksızın, Wellgistics Health'in stratejisi ve gelecekteki operasyonları, beklentileri ve planlarına ilişkin açıklamaları içerir. Geleceğe yönelik açıklamalar, gelecekteki performansın garantisi değildir ve fiili sonuçların maddi olarak farklılık göstermesine neden olabilecek risk ve belirsizlikler içerir. Ek faktörler, Wellgistics Health'in www.sec.gov adresinde bulunan SEC dosyalarında tartışılmaktadır.

Wellgistics Medya ve Yatırımcı İişkileri İçin İletişim

Medya: [email protected]

Yatırımcı İlişkileri: [email protected]

KAYNAK: Wellgistics Health, Inc.