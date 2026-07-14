Van Kültür Yolu Festivali, sergilerden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden kültürel mirası odağına alan etkinliklere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde şehrin köklü geçmişini yansıtan sergi, söyleşi ve geleneksel el sanatlarını katılımcılarla buluşturan atölyeler yer aldı.

VAN (İGFA) - Geleneksel El Sanatları Sergisi, Van'ın köklü üretim kültürünü yansıtan eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Van Olgunlaşma Ensititüsü'nde düzenlenen sergi, savatlı Van gümüşlerinden Norduz yününden dokunan kumaşlara, giyim, nakış ürünlerinden deri çalışmalarına ve halı kilim çeşitlerine uzanan birçok eseri bir araya topladı. Birbirinden önemli unsurlar ziyaretçilere kentin geleneksel el sanatlarını yakından tanıma fırsatı sundu.

Van Kültür Yolu Festivali, gelenekleri yansıtan farklı atölyeleri de sunmaya devam ediyor. Festival kapsamında Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen Çini Boyama Atölyesi'nde katılımcılar, çini sanatının tarihçesi ve geleneksel motifleri hakkında bilgi aldıktan sonra, uzman eğitmenler eşliğinde kendi tasarımlarını uygulamalı olarak boyama fırsatı buldu. Katılımcılar hem el becerilerini geliştirme imkanı yakaladı hem de yüzyıllardır yaşatılan çini sanatını deneyimleyerek keyifli ve öğretici anlar yaşadı.

Van Müzesi'nde düzenlenen İğne Oyası Atölyesi'nde ise Anadolu'nun köklü el sanatlarından biri olan iğne oyasının zengin motif dünyası ve ince işçiliği katılımcılarla buluşturuldu. Atölye boyunca iğne oyasının geçmişten günümüze uzanan serüveni, farklı yörelere özgü desenleri ve taşıdığı kültürel anlamlar hakkında bilgiler aktarıldı. Temel üretim tekniklerini uygulayan katılımcılar, bu geleneksel el sanatının sabır ve ustalık gerektiren inceliklerini yakından tanırken, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayan anlamlı bir etkinliğin parçası oldu.

ŞEHRİN TARİHİ HAFIZASI SÖYLEŞİDE ANLATILDI

Van İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Zeve, Tarih ve Kolektif Bellek, Unutmanın ve Hatırlatmanın Kesişiminde' söyleşisinde, yerel yazar Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karasu okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşide, Van'ın tarihi hafızası, Zeve Şehitliği ve bölgenin geçmişi akademik bir perspektifle ele alınırken, kolektif belleğin ve kültürel kimliğin korunmasındaki önemi değerlendirildi.

Van Kültür Yolu Festivali, sergilerden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden kültürel mirası odağına alan etkinliklere uzanan zengin programıyla kültür ve sanat yolculuğunu 19 Temmuz'a dek sürdürecek.