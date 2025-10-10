Sahnelediği yeni oyunlarla Konya'nın kültür ve sanat hayatına katkısını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'V. Frank' adlı oyunu ilk kez Konyalı tiyatro severlerle buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 'V. Frank' adlı adlı eserin prömiyeri (ilk oyun) gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyuna Konyalı tiyatorseverler yoğun ilgi gösterdi. Friedrich Dürrenmatt tarafından kaleme alınan ve Fatih Dönmez'in yönettiği iki perdelik oyunda mirasını sürdürmekte zorlanan bir bankanın trajikomik öyküsü sahneye taşınıyor.

Güç, para ve ahlak arasındaki çelişkilerin hiciv dolu bir dille anlatıldığı eser, sahne tasarımı ve oyunculuk anlamında da Konyalı tiyatroseverlerden tam not aldı.

Oyunu keyifle izlediklerini ifade eden vatandaşlar da, Konya'nın kültür ve sanat alanında öne çıkan bir şehir olduğuna dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

'V.Frank', sanatseverlerin yoğun ilgisi üzerine 11 Ekim Cuma günü saat 19.00'da, 12 Ekim Pazar günü de saat 16.00'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde tekrar sahnelenecek.