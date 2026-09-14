Dünya Sepsis Günü kapsamında Acıbadem Üniversitesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği iş birliğiyle, Acıbadem Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sepsis Sempozyumu, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden yoğun bakım alanında önde gelen bilim insanlarını bir araya getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 48,9 milyon kişiyi etkileyen sepsis, erken fark edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar, sepsisle mücadelenin enfeksiyonu önlemekten doğru tedaviye kadar uzanan bir zincir olduğunu vurguluyor.

Sepsis konusunda düzenlenen sempozyumda, hastalığın yalnızca yoğun bakımda değil, enfeksiyonların önlenmesi ve erken tanı aşamasında kontrol altına alınabileceği mesajı verildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl yaklaşık 48,9 milyon kişi sepsisten etkileniyor, sepsisle ilişkili nedenlerle yaklaşık 11 milyon kişi hayatını kaybediyor.

Uzmanlar, bir enfeksiyona karşı vücudun verdiği yanıtın kontrolden çıkarak kendi doku ve organlarına zarar vermesiyle ortaya çıkan sepsisin, erken tedavi edilmediğinde organ yetmezliğine ve septik şoka kadar ilerleyebildiğini belirtiyor.

'SEPSİS YALNIZCA YOĞUN BAKIMDA BAŞLAYAN BİR HASTALIK DEĞİL'

Prof. Dr. İsmail Cinel, sepsisle mücadelenin yoğun bakım ünitesinden çok daha önce başlaması gerektiğini söyleyerek, hastalığın önlenmesinden erken tanıya ve doğru tedavinin hızla başlamasına kadar uzanan sürecin önemine dikkat çekti. Cinel, 'Sepsis bir enfeksiyonun ulaşabileceği en ağır ve ölümcül tablodur. Ancak bu tabloyu sadece yoğun bakım koridorlarında verilen bir savaş olarak düşünmek büyük bir yanılgı olur' ifadelerini kullandı.

Tedavide kişiselleştirilmiş yaklaşım öne çıkıyor

Sempozyumda, sepsis tedavisinde son yıllarda en önemli değişimlerden birinin, her hastanın biyolojik yanıtının ayrı değerlendirilmesi olduğu vurgulandı. Uzmanlara göre bazı hastalarda bağışıklık sistemi aşırı tepki verirken, bazılarında baskılanabiliyor. Bu nedenle gelecekte standart tedavi yerine hastaya özel yaklaşımların öne çıkması bekleniyor.

King's College London'dan Prof. Dr. Manu Shankar-Hari, sepsisin tek tip bir hastalık gibi değerlendirilmesinin artık değiştiğini, doğru hastaya doğru tedavinin doğru zamanda verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

ÇOCUKLARDA AĞIR SEPSİS İÇİN YENİ YÖNTEMLER

Roma'daki Bambino Gesù Çocuk Hastanesi'nden Dr. Gabriella Bottari ise ağır sepsis ve septik şokta kullanılan hemoadsorpsiyon ve ekstrakorporeal kan arıtma yöntemlerine ilişkin araştırmalara değindi. Bottari, bu yöntemlerin çok ağır durumdaki çocuklarda umut vaat ettiğini, ancak yaşam kurtarıcı etkilerinin netleşmesi için daha güçlü klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

SEPSİSTE BÖBREK KORUMASI KRİTİK

Prof. Dr. Antoine Schneider de sepsisin böbrekler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, sıvı tedavisinin hastaya göre dikkatle ayarlanması gerektiğini vurguladı. Schneider, gereğinden fazla sıvı yüklemesinin de, böbrek desteğinin geciktirilmesinin de riskli olduğuna işaret etti.

Sempozyumda, aşıların zamanında yapılması, el ve yara hijyenine dikkat edilmesi, enfeksiyonların ihmal edilmemesi, antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisiyle kullanılması ve hızla kötüleşen belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasının sepsisle mücadelede kritik rol oynadığı belirtildi. Uzmanlar, sepsisle mücadelenin yalnızca hastayı hayatta tutmak değil, aynı zamanda organları koruyarak iyileşme sürecini güçlendirmek anlamına geldiğini ifade etti.