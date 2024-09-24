Sonbahar mevsiminin gelişiyle birlikte hava sıcaklıklarında ani düşüşler yaşanırken, alerji sorunu yaşayan bireyler için zorlu bir dönem başlıyor. Uzmanlar, özellikle polen alerjisi olan bireylerin bu dönemde daha fazla tedbir alması gerektiğini belirtiyor.BURSA (İGFA)- Polenlerin, bitkilerin üreme sürecinde ortaya çıkan bir madde olduğunu belirten uzmanlar, bahar aylarında yoğun olarak hissedilen polenlerin, sonbaharda ise yabani otlardan ve bazı ağaç türlerinden yayılmaya devam ettiğini kaydediyor. Polenler, rüzgarla taşınarak havaya karıştığını ve alerjisi olan kişilerde hapşırma, burun akıntısı, gözlerde kaşıntı gibi semptomlara yol açabileceğini ifade eden uzmanlar alerjik reaksiyon gösteren vatandaşların uzman hekime görünmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Sonbahar alerjilerinin grip veya soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini de vurgulayan uzmanlar, polen alerjilerinin burun tıkanıklığı, gözlerde sulanma, boğaz kaşıntısı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ancak gripten farklı olarak alerjik reaksiyonda ateş ve kas ağrısının görülmeyeceğini belirtiyor.

Alerjiden korunmak için ise uzmanlar polenlerin yoğun olduğu dönemde mümkün olduğunca dışarı çıkmamak gerektiğini özellikle sabah saatlerinde açık alanlarda bulunmamak gerektiğini ifade ediyor.

Bu saatlerde pencerelerin de kapalı tutulması önerisinde bulunan uzmanlar, polenle temas edilmesi durumunda duş alınmasını tavsiye ediyor.