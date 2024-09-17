Kadınlar için hayatı kabusa çevirebilen regl ağrısını dindirmeye yarayacak öneriler Nev Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Op. Dr. Seda Eymen Bolat’tan geldi.BURSA (İGFA) - Sancılı geçen regl dönemleri, bazı kadınların kâbusu. Sancının yanı sıra terleme, ishal, mide bulantısı gibi sorunlar da ortaya çıkabiliyor.

Nev Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Op. Dr. Seda Eymen Bolat, regl sancısı için önerilerde bulundu.

Op. Dr. Seda Eymen Bolat, kadınların üreme sisteminin bir parçası olan regl döngüsünü bazı kadınların sancılı ve ızdıraplı geçirdiğini söyledi.

Bolat, “Adet döneminde rahim kasılmalarını artırarak ağrıya neden olabilirler. Rahim, adet kanını dışarı atmak için kasılır ve bu kasılmalar ağrıya yol açabilir. Yanı sıra rahim iç tabakasının rahim dışında büyümesi ağrılı olabilir. Rahim içindeki bu iyi huylu oluşumlar da sancılara neden olabilir” dedi.

“YAĞLI YİYECEKLER, ALKOL VE GAZLI İÇECEKLERİ SINIRLAYIN”

Op. Dr. Seda Eymen Bolat, regl sancısının hafiflemesi için önerilerini anlattı.

Bolat, “Karnınıza sıcak su torbası koymak rahatlatıcı olabilir. Hafif egzersiz yapmak kan dolaşımını artırabilir ve kasılmaları hafifletebilir. Yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi teknikler stres ve ağrıyı azaltabilir. Yeterli su içmek ve dengeli beslenmek de bazı kadınlarda sancıları hafifletebilir. Adet sancılarında papatya, kekik, zencefil, nane ve yeşil çayda adet kramplarını azaltmaya yardımcıdır. Ayrıca adet döneminde şişkinliğe neden olan yağlı yiyecekler, alkol, gazlı içecekler ve kafein tüketimini de sınırlamaya dikkat edilmelidir” dedi.

Ilık bir duş almayı öneren Bolat, “Duş, rahatlatıcı etkisiyle ağrılarınızı azaltıp daha derin ve güzel bir uyku uyumanıza yardımcı olur. Bu dönemde bol su tüketimi ve ağır olmayan egzersizlere devam edilmeli. Çünkü fiziksel egzersiz vücutta endorfin adlı bir kimyasal salgılar ve bu kimyasal vücutta doğal bir ağrı kesici görevi görür” dedi.

Regl kramplarını hafifleten besinleri sıralayan Dr. Bolat, “Muz, kasların gevşemesine ve rahatlamasına yardımcı olan magnezyum ile fiber açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bu özellikleri ile regl sancılarını hafifletir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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