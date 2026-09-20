Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyon, Türkiye'de ise 20 bin erkeğe prostat kanseri tanısı konuyor. Prostat kanserinin belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çeken Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İlker Tinay, erken tanının tüm kanserlerde olduğu gibi prostat kanserinde de hayati önem taşıdığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Prostatın, erkeklerde mesanenin hemen altında yer alan ve spermlerin hareketi ile canlılığı için gerekli sıvıyı üreten kestane büyüklüğünde bir bez olduğunu anlatan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İlker Tinay, kadınlarda meme kanserine yol açabilen BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki değişiklikler, erkeklerde prostat kanseri açısından da risk oluşturduğunu söyleid.

Bu nedenle ailesinde meme veya prostat kanseri öyküsü bulunanların 40'lı yaşlardan itibaren düzenli kontrole başlaması önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tinay, 'Prostat sağlığında henüz sorun yaşanmadan kontrolleri yaptırmak ve belirtileri erken dönemde ciddiye almak gerekiyor' dedi.

ERKAN TANI BİLİNCİ İLE İYİLEŞME ORANLARI ARTIYOR

Toplum bilincinin düşük olduğu geçmiş yıllarda tarama programlarının yeterince gündeme gelmemesi nedeniyle prostat kanserine çoğunlukla şikâyetler ortaya çıktıktan sonra tanı konulabildiğini belirten Prof. Dr. Tinay, 'İdrar yaparken kanama, işeme güçlüğü, bel veya böğür ağrısı gibi belirtilerin görülmesi, genellikle hastalığın ilerlediğine işaret ediyor. Prostat kanseri hiçbir belirti vermeden de gelişebildiği için bilinçli olmak, düzenli kontrol ve taramaları ihmal etmemek kıymetli. Günümüzde internet ve sosyal medyanın da etkisiyle artan farkındalık sayesinde taramalar daha sık yapılıyor ve hastalık çoğunlukla henüz herhangi bir belirti ortaya çıkmadan saptanabiliyor. Tıp ve teknolojideki gelişmelerle ileri evrede dahi yüz güldürücü tedavi sonuçları elde edilebilse de erken tanı alan kişilerde başarı daha yüksek oluyor' diye konuştu.

Erkeklerin rektal muayeneden rahatsızlık duydukları ve çekindikleri için kontrollerden uzak durabildiklerini, zaman zaman yalnızca kan tahlili yaptırmak istediklerini belirten Tinay, parmakla rektal muayene, ürolojiye başvuran hastalarda uzun yıllardır kullanılan temel yöntemlerden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tinay, polikliniğe başvuran her hastaya MR çekilemeyeceği için, prostat hastalıklarının tanısında en değerli yöntemlerin günümüzde halen parmakla rektal muayene ve PSA testi olduğunu sözlerine ekledi.