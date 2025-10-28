Chia tohumu faydalı ama yanlış tüketilirse zarar verebilir. Beslenme ve Diyet Uzmanıı Derya Eren, fazla chia'nın kabızlık, sindirim sorunları yaratabileceğini belirtip günde 1-2 kaşığı bol sıvıyla almayı önerirken, su tüketiminin önemine dikkati çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin popüler gıdalarından biri haline gelen chia tohumu, yanlış tüketildiğinde faydadan çok zarara yol açabiliyor.

'Doğal olan zararsızdır' düşüncesinin toplumda yaygın ancak hatalı bir inanış olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, chia tüketiminde miktar, sıvı alımı ve kişisel sağlık durumunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Derya Eren, 'Chia'yı beslenme planına dahil ederken dikkatli olunmalı. Günde 1-2 yemek kaşığını geçmemek, mutlaka bol sıvı ile birlikte ve miktarı yavaş yavaş artırarak tüketmek önemli. Çünkü chia tohumu yüksek lif içerdiğinden suyla temas ettiğinde şişer. Bu da fazla tüketildiğinde boğazda tıkanma veya sindirim sorunlarına yol açabilir' dedi.

CHİA TOHUMU TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kuru şekilde tüketmeyin: Chia tohumları sıvı emerek şiştiği için kuru halde yutulması, yemek borusunda takılma veya sindirim problemlerine neden olabilir. Eren, 'Chia'yı bir süre sıvı içinde bekletmek veya yoğurt, süt, smoothie gibi sıvı gıdalarla karıştırarak tüketmek en sağlıklı yoldur' uyarısında bulundu.

Fazlası faydadan çok zarar: Yüksek lif içeriği nedeniyle aşırı chia tüketimi kabızlık, şişkinlik ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Eren, 'Chia kalorisi yüksek bir besin. Gereğinden fazla tüketmek kilo artışına da neden olabilir. Ölçülü ve dengeli tüketim çok önemli' dedi.

Su dengesini koruyun: Chia tohumu tüketildiğinde vücudun su ihtiyacının arttığını belirten Eren, 'Yeterli su alınmazsa dehidrasyon ve mineral dengesizlikleri görülebilir. Bu nedenle chia tüketirken bol su içmek şarttır' diye konuştu.

Vücudu yavaş yavaş alıştırın: Lif tüketimi düşük olan kişilerde chia'ya birden fazla kaşıkla başlanması gaz, karın ağrısı ve şişkinliğe yol açabilir. Eren, 'Vücuda zaman tanıyın, küçük miktarlardan başlayarak artırın' tavsiyesinde bulundu.

İlaç kullananlar dikkat: Kan sulandırıcı veya tansiyon ilacı kullanan bireylerin chia tüketiminden önce mutlaka doktorlarına danışması gerektiğini belirten Derya Eren, 'Chia kan basıncını ve pıhtılaşmayı etkileyebilir. Bu da bazı ilaçlarla birlikte alındığında istenmeyen sonuçlar doğurabilir' ifadelerini kullandı.