Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Erdal, bilinçsiz kan sulandırıcı kullanımının ciddi kanama risklerine yol açabileceğini belirterek, bu ilaçların mutlaka hekim kararıyla kullanılması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve yanlış yaşam alışkanlıkları nedeniyle kalp hastalıkları genç yaşlara kadar inerken, toplumda kan sulandırıcı ilaçların bilinçsiz kullanımı da önemli bir risk unsuru haline geldi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Erdal, özellikle 50 yaş üzerindeki herkesin kan sulandırıcı kullanması gerektiği yönündeki yaygın inanışın yanlış olduğuna dikkat çekti.

Doç. Dr. Erdal, kan sulandırıcı kullanımının yaşa göre değil; kişinin mevcut hastalıkları, risk faktörleri, yaşam tarzı ve yapılan tetkik sonuçlarına göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Orta ve yüksek kardiyovasküler riske sahip bireylerde ileri tetkiklerle karar verildiğini belirten Erdal, gereksiz kullanımın mide ve beyin kanaması gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Kan sulandırıcıların, kalp krizi ve beyne pıhtı atma riskini azalttığını ancak yalnızca doğru hastada fayda sağladığını vurgulayan Erdal, düşük riskli bireylerde zararının faydasından fazla olabileceğini dile getirdi. Kalp hastalığı olmayan ancak risk faktörü taşıyan bireyler için en etkili koruyucu yaklaşımın sağlıklı yaşam olduğunu belirten Erdal; sigaranın bırakılması, kilo kontrolü, düzenli egzersiz ve tansiyon ile şekerin kontrol altında tutulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bazı kan sulandırıcı ilaçların besinler ve ağrı kesicilerle etkileşime girebildiğini de hatırlatan Erdal, özellikle kontrolsüz ağrı kesici kullanımının kanama riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Toplumda en sık yapılan hatanın, doktor görüşü almadan eş-dost tavsiyesi ya da internet bilgileriyle kan sulandırıcı kullanmak olduğunu belirten Doç. Dr. Erdal, 'Bu ilaçlar masum değil. Hayati riskler doğurabilir. Kararı mutlaka hekim vermelidir' dedi.