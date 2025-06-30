Dr. Seren Şeviker, 30 Haziran Sosyal Medya Günü’nde, sosyal medyanın sağlık alanında bilinçli kullanılması gerektiğini vurgularken, "Kaynağı kontrol et, bilgiyi teyit et, emin değilsen paylaşma" çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Doruk Nilüfer Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Seren Şeviker, 30 Haziran Sosyal Medya Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyanın sağlık alanında doğru kullanıldığında güçlü bir araç olduğunu, ancak bilinçsiz paylaşımların risk taşıdığını belirtti.

Dr. Şeviker, “Sosyal medya, hastaları bilgilendirme ve sağlık farkındalığı oluşturma açısından önemli bir platform. Ancak bilgilerin doğru kaynaktan geldiğinden emin olmak hayati” dedi.

KİŞİYE ÖZEL OLMAYAN DİYETLERE DİKKAT

Yaz aylarında sosyal medyada sıkça paylaşılan diyet önerilerine karşı uyaran Dr. Şeviker, “Tek tip, kişiselleştirilmemiş diyetler herkes için uygun değil. Protein veya detoks odaklı diyetler standart kalıplarla sunuluyor, oysa her bireyin sağlık ihtiyacı farklı. ‘Hastalık yoktur, hasta vardır’ anlayışını unutmamalıyız” diye konuştu.

HEKİM-HASTA İLETİŞİMİNDE YENİ KANAL

Pandemiyle birlikte sosyal medyanın, sağlıklı beslenme, egzersiz ve güncel sağlık bilgilerine erişimde önemli bir rol oynadığını belirten Şeviker, hekim-hasta iletişiminde de yeni bir kanal oluşturduğunu söyledi. Ancak, “Kaynağı doğrulanmamış bilgileri paylaşmak ciddi riskler barındırır” uyarısında bulundu.

Dr. Şeviker, sosyal medya kullanıcılarına; bilginin kaynağını araştırarak, sağlık kurumları veya uzmanlar tarafından paylaşıldığından emin olmaları yönünde öneride bulunurekn, "Her bilgiyi bireysel sağlık ihtiyaçlarınıza uygulamayın. Emin olmadığınız bilgileri paylaşmaktan kaçının" dedi.