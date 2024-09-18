Mevsim geçişlerinin beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığı üzerinde de etkileri bulunuyor. Uzmanlar, mevsimsel depresyona karşı vatandaşları uyarıyor.BURSA (İGFA) - Mevsimsel depresyon, birçok kişinin karşılaştığı fakat farkında olmadığı sağlık sorunlarından biri olarak son yıllarda gündeme gelen önemli konulardan biri olarak gündemdeki yerini kullanıyor. Mevsim geçişlerinin beden sağlığı kadar ruh sağlığına da etkisi olduğunu kaydeden uzmanlar, bu süreçte yaşanabilecek depresyon haline karşı vatandaşları uyarıyor.

Mevsimsel depresyon ile ilgili Herkes Duysun’a konuşan Uzman Psikolog Uğur Kartum, mevsimsel depresyonun belirli bir mevsimle ilişkilendirilen ve genellikle kış aylarına doğru ortaya çıkan bir depresyon türü olduğunu belirtti.

Bu durumun genellikle mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak adlandırıldığını ve enerji kaybı, fazla uyuma isteği ve ağırlık hissi gibi belirtileri olduğunu söyledi.

Uzman Psikolog Kartum, mevsimsel geçişlerin ruh halinde dalgalanmalara neden olabileceğine dikkat çekerek, bu dönemde kişilerin ağırlık hissi, aşırı uyuma isteği, halsizlik, sosyal yaşantıda geri çekilme veya iş hayatında problemler gibi belirtiler yaşayabileceklerini belirtti.

Mevsimsel depresyonun sık yaşanması durumunda psikolojik destek alınmasını öneren Uzman Psikolog Uğur Kartum, bu depresyonla baş etmek için ışık terapisi gibi tedavi seçeneklerinin bulunduğunu ve bu konuda uzman doktorlar tarafından belirlenmiş terapi ve ilaç tedavisinin yardımcı olabileceğini vurguladı.