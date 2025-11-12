Kısa adı İSTAHED olan İstanbul Aile Hekimliği Derneği Bilim Komisyonu Üyesi Kılıçlı, Dünya Zatürre Günü'nde hastalığın önemine dikkat çekti ve önlem çağrısı yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, zatürrenin (pnömoni) toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Uzman Dr. Kılıçlı, zatürrenin akciğer dokusunu etkileyen, çoğunlukla bakteri ve virüslere bağlı gelişen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olduğunu hatırlattı.

Dr. Kılıçlı, zatürrenin dünya genelinde yaygın olduğunu belirterek, 'ABD'de her yıl 4,5 milyondan fazla kişi ayaktan tedavi ve acil servise başvuruyor. Avrupa'da ise her 1.000 yetişkinde yaklaşık 14 vaka görülüyor. Vakaların yarısı hastanede tedavi gerektiriyor. 65 yaş üstü ve kronik akciğer hastalığı olanlarda risk üç kat artıyor' dedi.

Zatürrenin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken İSTAHED Bilim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, 'Ülkemizde enfeksiyona bağlı ölümler arasında ilk sırada yer alıyor. 5 yaş altı çocuk ölümlerinin %14'ü zatürreden kaynaklanıyor. 2019'da dünya genelinde 740 bin çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetti' ifadelerini kullandı.

Risk grupları arasında ileri yaş, kronik hastalıklar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, sigara ve alkol kullanımı ile kalabalık yaşam koşulları bulunuyor. Kılıçlı, sigara içenlerde zatürre riskinin belirgin şekilde arttığını vurguladı. Hastalığın belirtileri arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu söyleyen Kılıçlı, erken tanının önemine dikkat çekerek, 'Tanı sonrası ayaktan veya yatarak tedavi planlanır. Tedavinin tamamlanması çok önemlidir.' dedi.

Uzm. Dr. Kılıçlı, zatürreden korunmanın mümkün olduğunu belirterek, aşılama ve özellikle çocuklar ile yaşlılar için pnömokok ve grip aşılarını önerdi.

Kılıçlı ayrıca aile hekimlerinin, hastalık oluşmadan önce bağışıklama ve kronik hastalık taramaları ile koruyucu hizmet sunduğunu hatırlattı.