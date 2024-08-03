Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Sokaklar aslında bizlerin ve çocukların. Biraz bunu da yaşayalım diye, birlikte olalım, mutlu olalım diye bu organizasyonu yaptık” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, kendisine ulaşan ve 39 çocuğun imzası bulunan bir mektuptaki sokak oyunları talebini hayata geçirerek başlattığı “Gezgin Oyun Parkı” etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Üsküdar Belediyesi, çocukların şehirde sağlıklı büyüme ve oyun hakkını koruma, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle donatılmış oyun ve rekreasyon hizmetlerini benimseyerek çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ikincisini gerçekleştirdiği “Gezgin Oyun Parkı” etkinliği Çengelköy Huzurtepe Sokak’ta devam etti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da katıldığı etkinlikte, çocuklar 14.00 ile 16.00 saatleri arasında sokak üzerinde hazırlanan oyun alanlarında yüzlerce çocuk aktivitelere katılarak doyasıya eğlendi.

Üsküdar Belediyesi tarafından çocuklar için yiyecek, içecek ve balon dağıtımı yapan stantlar da kuruldu.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM BAŞKANIM’' YAZILI PANKARTLAR HEDİYE EDİLDİ

Etkinlikte, mektup gönderen çocuklar başta olmak üzere birçok çocuk “Sizi Çok Seviyorum Başkanım” yazılı pankart ve resimleri Başkan Dedetaş'a hediye etti. Çocuklar Başkan Dedetaş’a uzun uzun sarılırken, velileri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"BUGÜNÜN MİMARI ÇOCUKLARIMIZ"

Başkanı Sinem Dedetaş, etkinlikte yaptığı konuşmada duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugünün mimarları çocuklarımız, imza topladılar. Onların imzalarıyla bu organizasyonu başlattık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu enerjiyi paylaşmak muhteşem. Tabii sokaklar aslında bizlerin ve çocukların. Biraz bunu da yaşayalım diye, birlikte olalım, mutlu olalım diye bu organizasyonu yaptık. Böyle bir ilgi olmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.

“BAYAĞI BİR EĞLENCELİ”

Etkinliğe katılan çocuklardan Emine Eren Bayır, gününün çok güzel geçtiğini kaydederek, “İlk önce resim çizdik sonra da parkurlara devam edeceğiz. Çocukların gelişmesini sağlıyor böyle etkinlikler ve bayağı eğlenceleli.” şeklinde konuştu.

Serra Maçal da, “Burada çok eğleniyorum. Bisiklet sürdüm, oyun oynadım. Meyve suyu içtim, yemek yedim.” dedi.