Ünlülerin dönercisi olarak bilinen, yurtiçinde ve yurtdışında şubeleri olan Serkan Mutlu, kendi adını taşıyan döner restoranlarından bir yenisini Bursa’da açtı.BURSA (İGFA) - Bursalıların ilgiyle beklediği Serkan Mutlu’nun tadım etkinliğine vatandaşlar, yoğun katılım sağladı. Herkes Duysun ekibini, Mutlu Et’in Atabulvarı şubesinde ağırlayan Serkan Mutlu, ortakları Erdi ve Emrah Demir ile birlikte açtıkları Bursa şubesi hakkındaki hedeflerini ve yoğun ilgi gören dönerin sırrını açıkladı.

EMRAH DEMİR: BURSA’DA EN AZ 5-6 ŞUBE AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Kendisinin Bursalı ve Bursa esnafı olduğunu belirten Mutlu Et Bursa şubesi ortaklarından Erdi Demir, bu şubeyi açmadan önce Serkan Usta’nın döneriyle tanıştıklarını, ardından ortak arkadaşıyla birlikte Serkan Usta’yı bulduklarını söyledi. “Bu işin burada tutacağına inandık ve bugün buradayız.” diyen Demir, bu şubeyi açarken tek şube olarak düşünmediklerini ve Bursa için en az 5-6 şube düşündüklerini çünkü dönerlerine inandıklarını ifade etti. Son olarak Bursa’nın döner seven bir şehir olduğunun altını çizen Demir, “Kıymadan döner olmayacağını artık göstermek istiyoruz.” dedi.

SERKAN MUTLU: GERÇEK ET DÖNER YAPIYORUZ

Uzun yıllardır dönercilik ile uğraşan ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında şubeleri olan Serkan Mutlu, dönerinin diğer dönerlerden farkını Herkes Duysun’a anlattı.

Mutlu, yaprak döner yapacaklarını ve dönerlerinin farkının da içerisinde kıyma, kuyruk yağı ve baharatları barındırmayışı olduğunu vurguladı. Mutlu, “Gerçek et döner yapıyoruz. Bursa bu lezzeti, bu tadı kısa zamanda benimseyecektir. Biz yola çıkarken 5 şube diye yola çıktık ama şu an 10 şubeye yükseldi gibime geliyor. Erdi ve kuzeni Emrah ile ortak olduk ve bu lezzeti burada başlattık. İnşallah kısa zamanda şubeleşmeyi başlatacağız.” şeklinde konuştu.

SERKAN MUTLU: BURSA’DA ET DÖNER YANLIŞ YAPILIYOR

Bursa’da Döner’in büfe mesleği mantığında, küçük küçük şubeler açılarak yanlış bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Serkan Mutlu, “Biz otoparkı, çocuk oyun alanları olan insanların aileleriyle gelip yemek yiyebilecekleri şık dönerciler açmayı düşünüyoruz. Bursa, benim gönlümde yatan bir şehirdi. İstanbul’un arka bahçesi ve gerçekten imparatorlukların kuruluşuna sahiplik yapmış bir şehir. Biz ustalığımızın farkındayız, inşallah Bursa halkı da bu tadı kısa zamanda benimser.” ifadelerini kullandı.

EMRAH DEMİR: SERKAN MUTLU’YU TANIDIKTAN SONRA GIDA SEKTÖRÜNE GİRDİK

10 yıldır tekstil sektöründe faaliyetler gösteren, Mutlu Et Bursa şubesinin bir diğer ortağı Emrah Demir, Serkan Mutlu’yu tanıdıktan sonra gıda sektörüne girdiklerini belirterek, “İnşallah çok kısa sürede, çok büyük işler yapacağız. Bursa’ya hayırlı olsun.” diye konuştu.

YUNUS EMRE KARABACAK: SERKAN MUTLU, BURSA’YA İMZA ATMAYA GELDİ

Milli güreşçi ve 2021 Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak da yakın arkadaşı Serkan Mutlu’yu yalnız bırakmayarak, Mutlu Et’in tadım etkinliğindeydi. Herkes Duysun mikrofonuna konuşan Karabacak ise şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’dan Serkan abimiz gelmiş, döner zaten Bursa’nın meşhuru. Serkan abi de Bursa’ya güzel bir imza atmaya geldi, çok iddialı geldi. Türkiye’nin her yerine yayılıyor. Bursalıların çok memnun kalacağından eminim. Bütün eşimiz, dostumuzla buraya geleceğiz.”

Serkan Mutlu, Erdi Demir ve Emrah Demir, bu açılışın bir tadım etkinliği olduğunu ve asıl açılışın bir tören ile gerçekleştirileceğini kaydetti.