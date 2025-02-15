14 Şubat Sevgililer Günü’nü hem romantik bir şekilde kutlamayıp hem de arkadaşlarını alıp yalnızlığa meydan okumak isteyenlere yurt çapında birçok etkinlik düzenledi. Ünlü isimler o gece konserlerinde aşk şarkıları söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Berkay rezervasyonları günler öncesinden dolan Sevgililer Özel programı için Bursa ‘da sahne aldı. Berkay geleneğini bozmadan gelen tüm konukları eğlendirerek unutulmaz bir gece yaşattı.

ZİYNET SALİ ANTALYA RİXOS SUNGATE

Antalya'da özel bir gecede sahne alan Ziynet Sali aşk şarkılarından oluşan repertuvarıyla konuklarına özel bir gece yaşatırken, eşi Erkan Erzurumlu ile dansı alkış aldı.

GÜLBEN ERGEN İSTANBUL GRAND HARILTON HOTEL

14 Şubat’ta gecesi, şevki ve kırmızı gülü olmadığını söyleyen Gülben Ergen, aşk konusunda başarısız olduğunu itiraf etti. Hande Yener İstanbul'da Vadi Jolly Joker’de sahne aldı.

Yeni şarkısı Üzdü ile Ersay Üner Bursa Jolly Joker’de şarkılarını söyledi.

SERDAR ORTAÇ MERSİN JOLLY JOKER

Serdar Ortaç Mersin Jolly Joker’de sahne aldı. Emre Aydın İstanbul Atakent Tema Jolly Joker’de sevenleriyle buluştu. Hüsnü Şenlendirici ‘Sezen Aksu Şarkıları’ projesiyle İstanbul Kartal Jolly Joker’de şov yaptı. Koray Avcı İstanbul Kıyı Jolly Joker’de sevilen parçalarını seslendirdi. Kalben Ankara Jolly Joker’de sahne aldı. Son günlerin en popüler gruplarından Dedublüman Gaziantep Jolly Joker’de sevenleriyle bir araya geldi.