Denizli Büyükşehir Belediyesinin üniversitelilere ilk defa vereceği ayni öğrenim desteği müracaatları başladı. Şehirlerarası ulaşım, kırtasiye ve barınma gibi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 1.500 öğrenciye verilecek 5.000 TL değerindeki ayni yardım müracaatları 11 Ekim’e kadar sürecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi üniversitede eğitim gören öğrencilere yönelik ilk kez ayni öğrenim desteği verecek. Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine verilecek öğrenim yardımı müracaatları başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr adresi üzerinden online yapılacak müracaatlar 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Yapılacak incelemenin ardından, Denizli sınırları içerisinde ikamet eden, ancak kent sınırları dışında üniversitede eğitim gören öğrencilere, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında (1 Eylül 2024 - 30 Haziran 2025) dönem başında 1 defa olmak kaydıyla hane geliri brüt iki asgari ücretin altında olan öğrencilere şehirlerarası ulaşım, kırtasiye, barınma gibi ihtiyaçların karşılanması için 5.000 TL ayni öğrenim yardımı yapılacak. Ayni öğrenim yardımı toplamda 7.5 milyon lira değerinde olacak.

Başvuru şartları

Başvuruda aranacak şartlar ise şu şekilde açıklandı: “Öğrencinin T.C vatandaşı olması, öğrencinin ailesinin ve kendisinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi ve öğrencinin Denizli ili dışında üniversite okuması gerekecek. Bunlara ek olarak ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması gibi şartlar olacak. Başvurular kurulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek.”