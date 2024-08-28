Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Emel Yılmaz, Batı Nil Virüsü ile ilgili merak edilenleri Herkes Duysun mikrofonuna anlattı.BURSA (İGFA) - Son günlerde Türkiye gündeminde kendisine önemli ölçüde yer bulan Batı Nil Virüsü’nün Bursa’da da görüldüğü iddia edildi. Peki bu iddiaların aslı var mı? Prof. Dr. Emel Yılmaz, konu ile ilgili merak edilenleri Herkes Duysun muhabirine anlattı.

KUŞLARIN GÖÇ YOLLARI NEREDEYSE BU VİRÜS ORADA

Batı Nil Virüsü’nün yeni bir virüs olmadığını söyleyen Prof. Dr. Emel Yılmaz, “Bu virüs, 1937’li yıllara dayanıyor ama artık bulunduğu yerden çıkmış durumda. Ülkemiz 2010 yılında küçük bir salgın yaşadı fakat çok devam etmedi. Çünkü bu hastalık mevsimseldir. Kuşlarla geçtiği için, kuşların göç yolları neredeyse orada olabilir. Bu hastalık, sivrisineklerle bulaşıyor. Sivrisineklerin bulunduğu mevsimlerde sorun yaratabilir. Amerika’da şu an sıkıntı yaşanıyor.” dedi.

BATI NİL VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Viral zoonozların, hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Emel Yılmaz, viral enfeksiyonların belirtilerinin hemen hemen aynı olduğunun altını çizerek, “Baş ağrısı, kas ağrısı, ateş yüksekliği gibi belirtileri olur. Gribal enfeksiyon gibi başlar.” ifadelerini kullandı.

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Her virüsün kendi bulaş dinamiği olduğunu dile getiren Prof. Dr. Emel Yılmaz, “En çok bulaştırdığı atlar ve insanlardır. Temas veya hava yoluyla bulaşmaz. Direkt sivrisineğin ısırmasıyla olur. Nadir olarak kan transfüzyonu ve organ nakli ile bulaşabilir. Batı Nil Virüsü ile enfekte olan kişilerde hastalık yüzde 80 oranında belirti vermiyor. Bütün kıtaları aynı anda etkileyecek bir durum olmaz ama salgın olabilir. Geçen gün açıklama yapıldı. 6 kişide bu hastalık doğrulandı. Bizim de şüphelendiğimiz olgular var. ‘Çok büyük salgın mı olacak?’ paniğine kapılmaktan ziyade sivrisinekle mücadele edilmelidir.” dedi.

BU VİRÜSTEN NASIL KORUNACAĞIZ?

Batı Nil Virüsünden nasıl korunulacağını da açıklayan Prof. Dr. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Uzun kıyafetler giyilmeli, sinek kovucu kullanılmalıdır. Su birikintileri olmamalıdır. Belediyelere de fazlaca iş düşüyor. Vahşi hayatla modern hayat birleşmek üzere, iklim değişti, tropikal iklime doğru gidiyoruz. Ülkede bunu çok net hissediyoruz. Önemli olan tespit edildiği zaman bunu paylaşmak ve önlemleri almaktır.”