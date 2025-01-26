Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre, Şehzadeler belediyeleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle özgür düşüncenin ve aydınlanmanın yılmaz savunucusu gazeteci, yazar Uğur Mumcu, aramızdan ayrılışının 32. yıl dönümünde, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ve Şehzadeler belediyeleri ile Atatürkçü Düşünce Derneği Manisa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen programla anıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP Grubu’nun Ocak ayı toplantısında önerdiği ‘Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’ isminin kabul edilmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Uğur Mumcu’nun bu güzel şehirde anılması, adının bu sahnede yaşayacak olması, buna vesile olmak bizlere ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne nasip oldu” dedi.

Programa; CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Atatürkçü Düşünce Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hamza Kopal, siyasi parti temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Anma programı öncesinde protokol üyeleri, Uğur Mumcu’nun isim tabelasının ve Gürsel Gökçe’nin hazırladığı ‘Sönmeyen Işık: Uğur Mumcu’ isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Program, Uğur Mumcu Sahnesi’nde yapılan belgesel gösterimi ve söyleşilerle devam etti.

“KARANLIKLARIN ÜZERİNE CESARETLE GİDEN BİR FİKİR NEFERİYDİ”

Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, büyük bedellerle, benzeri görülmemiş mücadeleyle, halkın azim ve kararlılığıyla kazanılan bu ülkeyi koruyup kollamak için canı pahasına gözünü kırpmadan ölüme gidenler olduğunu hatırlatarak “Bugün o kahramanların başında gelen, demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesi veren, kalemiyle karanlığa ışık tutan Uğur Mumcu’yu anmak için bir aradayız. 32 yıl önce bu toprakların yetiştirdiği en cesur gazetecilerden birini maalesef kaybettik. Uğur Mumcu’yu saygı, özlem ve minnetle anıyorum. 32 yıl önce gerçekleşen hain saldırıyla yalnızca Uğur Mumcu’yu değil, aynı zamanda hakikatin peşinden koşan, bunları ilke edinmiş, düşüncesiyle ve bağımsız Türkiye hedefiyle yola çıkmış bir neferimizi kaybettik. Mumcu, aradan geçen karanlık yıllara karşın eserleriyle, fikirleriyle ve mücadele azmiyle bizleri aydınlatmaya devam ediyor. Uğur Mumcu’yu ve onunla birlikte bu topraklarda bağımsızlık, özgürlük ve adalet için mücadele eden tüm demokrasi şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİR TİYATROSU UĞUR MUMCU SAHNESİ OLARAK İSMİNİ DEĞİŞTİRDİK”

Laik ve demokratik Cumhuriyeti, basın özgürlüğünü savunmanın, yalnızca bir siyasi duruş değil, aynı zamanda bu ülkenin aydınlık geleceği için bir zorunluluk olduğunu dile getiren Başkan Zeyrek, bu mücadelenin en önemli temsilcilerinden birinin Uğur Mumcu olduğunu hatırlattı. Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Ocak ayında aldıkları karara dikkat çekerek, “Sahnemizin ismini Cumhuriyet Halk Partisi’nin önergesi ile ‘Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’ olarak değiştirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Uğur Mumcu’nun bu güzel şehirde anılması, buna vesile olmak, bizlere ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne nasip oldu” diye konuştu.

Başkan Zeyrek ayrıca 24 Ocak’ta aramızdan ayrılan Türk siyasetinin önemli isimlerinden İsmail Cem’i ve halkın gönlünde taht kurmuş Gaffar Okkan’ı da saygıyla andığını belirtti. Açılış konuşmasının ardından anma programı ‘Kurşunun Kırdığı Kalemler’ isimli video gösterimi ve Uğur Mumcu’nun özgürlük, adalet ve aydınlanma mücadelesini simgeleyen fotoğrafının sahneye taşınması ile devam etti. Katılımcılar, Mumcu’nun anısını onurlandırmak için sahneye karanfil bıraktı.

“UĞUR MUMCU’YU MANİSA’DA TANIDIM”

Programda Nebil Özgentürk’ün Uğur Mumcu Belgeseli de gösterildi. Gösterimin ardından Nebil Özgentürk, Uğur Mumcu ile ilgili anekdotlar aktardı. Özgentürk, Uğur Mumcu’yu ilk kez Manisa’da tanıdığını söyleyerek, “1987 yılında SODEP Genel Başkanı Erdal Bey’i izliyorduk. Çanakkale’den çıkmışız, Manisa’da konaklayıp Fethiye’ye gideceğiz. Yukarı çıktık, nasıl neşeli, nasıl güzel bir yürek. Burada tanıdım ve onun dayanışmacı ruhunu, yürek zenginliğini gördüm. Biz bugün Uğur Mumcu için toplandıysak, Türkiye’nin dört bir yanında pek çok Uğur Mumcu anması yapılıyorsa, bir insanın onuru ancak böyle anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.