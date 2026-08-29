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Bakan Işıkhan, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerinin güncellendiğini, tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin de yeniden ele alındığını belirttiği paylaşımında hastalara acil şifalar dileyerek düzenlemelerin hayırlı olmasını temenni etti.

ÇOCUK CERRAHİSİ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ SÜREÇLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Bakan Işıkhan, eczanelerde hazırlanan majistral ilaçlarda kurum tarafından ödenen tutarın yüzde 40 oranında artırıldığını açıkladı.

Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında 2 adet Hemofili B ilacı, 1'i yerli üretim olmak üzere 1 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı.

ANKARA (İGFA ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya paylaşımında vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirterek, güncel düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemelerle 3 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Üç ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı

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