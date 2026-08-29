Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemelerle 3 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.
ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya paylaşımında vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirterek, güncel düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.
Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında 2 adet Hemofili B ilacı, 1'i yerli üretim olmak üzere 1 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı.
MAJİSTRAL İLAÇLARDA ÖDEME TUTARI ARTIRILDI
Bakan Işıkhan, eczanelerde hazırlanan majistral ilaçlarda kurum tarafından ödenen tutarın yüzde 40 oranında artırıldığını açıkladı.
ÇOCUK CERRAHİSİ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ SÜREÇLERİNDE YENİ DÜZENLEME
Öte yandan Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişikliklerle; çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamının genişletildiğini kaydeden Bakan Işıkhan, kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeler yapıldığını belirtti.
Bakan Işıkhan, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerinin güncellendiğini, tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin de yeniden ele alındığını belirttiği paylaşımında hastalara acil şifalar dileyerek düzenlemelerin hayırlı olmasını temenni etti.