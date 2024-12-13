Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle geleneksel hale getirdiği ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde (Fotofest) geri sayım başladı.BURSA (İGFA) - Bu yıl ‘Şehrin itirazı’ temasıyla 14’üncü kez düzenlenen festival, 20 Aralık- 20 Ocak tarihleri arasında Bursa’nın sokaklarını ve mahallelerini sanatın ışığıyla aydınlatacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Kent Konseyi ve BUFSAD işbirliğiyle bu yıl 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceği 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Fotofest), bir kez daha fotoğraf tutkunlarını Bursa’da buluşturuyor. ‘Şehrin İtirazı’ temasıyla hazırlanan festival kapsamında 33 solo sergi, ulusal ve uluslararası katılımlı grup sergiler, eser sahiplerinin de katılımıyla fotoğraf tutkunlarıyla buluşacak.

Heyecan tüm Bursa’yı saracak Bu yıl Fotoğraf Festivali’nin küratörlüğünü Fotoğrafçı, Akademisyen ve Eleştirmen Laleper Aytek üstlendi. Eserler, Tayyare Kültür Merkezi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, UNESCO Meydanı, Nilüfer Pancar Deposu, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa Kent Müzesi, Zindan Kapı, BAOB Sergi Salonu gibi şehrin önemli merkezlerinde sergilenecek. Yurt içinden ve yurt dışından önemli fotoğraf sanatçılarının da yer alacağı festivalde ayrıca söyleşiler, atölye çalışmaları, portfolyo değerlendirmeleri gibi etkinlikler de yer alacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Fotofest ile sergilenecek her fotoğrafın, kentin geçmişine, bugününe ve geleceğine yazılmış birer mektup olduğunu söyleyerek, “Fotoğraf sanatçılarımızın objektifinden çıkan her kare, Bursa’nın ruhunu keşfetmek için bir davettir. Bu festivalde atölyelerle, söyleşilerle, panellerle yalnızca gözlerimiz değil, kalplerimiz de açılacak. Bursa’mızı sanatın ve kültürün başkenti yapma yolundaki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm halkımızı 20 Aralık- 20 Ocak tarihleri arasında festivali doya doya yaşamaya davet ediyorum” dedi.