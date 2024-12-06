Doğaçlama tiyatro alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan Şahverdi Ali Eren, 2008 yılından bu yana bu sanat dalında önemli çalışmalar yaparak hem sahne performanslarıyla hem de yetiştirdiği öğrencilerle iz bırakmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk dört doğaçlama tiyatro grubundan birinin kurucusu olan Eren, yıllar içinde doğaçlama sanatını daha geniş kitlelere tanıtmış ve bu alanda önemli projelere imza atmayı sürdürmüştür.İSTANBUL (İGFA) - Ekranlardan Savaşçı dizisindeki Seyfi karakteriyle tanıdığımız Şahverdi Ali Eren, Börü, Kurtlar Vadisi: Pusu, Kara Para Aşk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Şahsiyet, Son Kuşlar ve Mahsusa gibi birçok değerli projede üstlendiği rollerle de halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

﻿Aynı zamanda Çiğli Belediye Tiyatrosu’nun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Eren, belediye bünyesinde tiyatro eğitimleri vererek genç yetenekleri tiyatro sahnesiyle buluşturuyor. 30 Kasım 2023’te kurduğu Tiartroom adlı tiyatro topluluğu, ilk projesi olan Farkında İseniz Gülüyoruz oyunuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eren, bu oyunun hem yazarlığını hem de yönetmenliğini üstlenirken, Türkiye genelinde gerçekleştirmeyi planladığı büyük bir turne için hazırlıklarını tamamlayarak uygun koşulların sağlanmasını bekliyor. Bu proje, sponsor görüşmelerinin netleşmesiyle gelecekteki gösteriler için takvimdeki yerini alarak heyecan yaratmaya devam edecek.

﻿Tiartroom bünyesinde hayata geçirilen bir diğer proje olan Showroommizah, tamamen doğaçlama üzerine kurulu bir gösteri anlayışıyla sahne alıyor. Kuşadası, Güzelbahçe, Salihli, Urla ve Çiğli gibi farklı bölgelerde büyük beğeni toplayan grup, doğaçlama sanatının zorluğuna rağmen profesyonel bir ekiple izleyicilere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Gösterilerinin tamamen doğaçlama olması, oyuncuların ve liderlik eden Eren’in yoğun bir çalışma temposu sürdürmesini gerektiriyor.

﻿Showroommizah, Xoura’nın ana sponsorluğunda, Aris Reklam Medya ve Karınca Mekatronik’in katkılarıyla sahneleniyor. Türkiye genelinde turne planlayan grup, “#izahıolmayanşeyinmizahıolur” sloganıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşarak eğlence mekanlarının en çok tercih edilen gösteri alternatiflerinden biri haline geliyor.

Şahverdi Ali Eren, sanatın bu zorlu dalında hem eğitmen hem lider hem de bir oyuncu olarak büyük bir sorumluluk üstleniyor. Özel yetenek ve disiplin gerektiren doğaçlama tiyatronun Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olarak, gelecekteki projeleriyle de dikkat çekeceği kesin görünüyor.

﻿Bir gün sahnede ya da sosyal medyada karşılaşacağınız bu ekip, modern tiyatronun önemli bir biçimi olan doğaçlama tiyatro ile sizi buluşturmaya devam edecek.