Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri ve Türkiye istatistikleri, ağız ve diş sağlığının yalnızca estetik değil, genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından hayati önem taşıdığını bir kez daha gözlerönüne seriyor. Sağlıklı dişler, temiz nefes ve güçlü diş etleri; sindirimden kalp sağlığına, özgüvenden sosyal yaşama kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de kişi başına yıllık ortalama sadece 1 diş fırçası ve 1 tüp diş macunu kullanıldığı bildiriliyor. Oysa Avrupa ülkelerinde bu rakamın 3 - 4 kat daha fazla olduğu biliniyor. Uzmanların önerdiği'günde en az 2 kez diş fırçalama' alışkanlığı ise Türkiye'de ne yazık ki yaygın değil.

Bu tablo yalnızca, diş çürüklerine, diş eti hastalıklarına, erken yaşta diş kayıplarına değil; aynı zamanda ağız kokusu problemine ve buna bağlı sosyal sorunlara da zemin hazırlıyor. Ağız bakımının yalnızca 'temizlik' değil, bütüncül sağlık açısından kritik bir koruyucu önlem olduğu bu verilerle bir kez daha ortaya çıkıyor.

OXYFRESH TÜRKİYEDİSTRİBÜTÖRÜ GENEL MÜDÜRÜ HALE ERATALAR İNANÇ UYARDI: 'AĞIZ SAĞLIĞI SOSYAL HAYATI DOĞRUDAN ETKİLİYOR'

Oxyfresh ürünlerini Türkiye ile tanıştıran Hale Eratalar İnanç, konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

'Ağız hijyeni yalnızca diş fırçalamakla sınırlı değildir. Diş fırçası, diş ipi, düzenli diş hekimi kontrolleri ve güvenli ağız bakım ürünleri birlikte ele alınmalıdır. Bu bütünsel yaklaşımla ağız hastalıklarının ciddi oranda azaltılabileceğini görüyoruz. Ancak toplumun büyük bir bölümünün hâlâ bu standartları yakalayamadığını gözlemliyoruz. Özellikle ağız bakım suyu kullanım oranları da oldukça düşük seviyede.'

İnanç, ağız sağlığının yalnızca fiziki bir konu olmadığını vurgulayarak şunları ekledi:

'Ağız sağlığı, tüm vücut sağlığıyla doğrudan ilişkilidir. Aynı zamanda sosyal yaşamımızı da etkiler. Ağız kokusu, hem iş hayatımızda hem de özel ilişkilerimizde özgüven kaybına ve sosyal çekingenliğe yol açabiliyor. Bu nedenle ağız sağlığına verilen önem, sadece kişisel bakım değil, aynı zamanda yaşam kalitesi meselesidir.'

SADECE MASKELEMEZ, OKSİJENLE NÖTRALİZE EDER

Günümüzde kullanılan ürünlerin içeriklerinin de en az görünen etkisi kadar önemli hale geldiğini belirten Hale Eratalar İnanç, Oxyfresh'in farkını şöyle özetliyor:

'Oxyfreshürünleri, içerik güvenliği ve patentli Oxygene® teknolojisi sayesinde ağız kokusunu yalnızca geçici olarak maskelemez. Kötü kokuya neden olan bakterileri oksijenle nötralize ederek etkili bir çözüm sunar. Bu sayede yalnızca dişlerin değil, ağız sağlığının bütününü korumaya yardımcı olur ve dolaylı olarak genel sağlık risklerini azaltır.'

'AĞIZ SAĞLIĞI, BEYAZ DİŞLERDEN ÇOK DAHA FAZLASIDIR'

Oxyfresh'in temel hedefinin yalnızca ürün sunmak değil, toplumsal bir ağız sağlığı farkındalığı oluşturmak olduğunu belirten İnanç, 'Ağız ve diş sağlığı, sadece dişlerin beyaz görünmesinden ibaret değildir. Bu, doğrudan yaşam kalitesiyle bağlantılı bir konudur. Bugün herkesi diş bakım alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. Diş fırçası, diş ipi, dil fırçası, ağız bakım suyu ve düzenli diş hekimi kontrolleri ile ağız sağlığını korumak mümkün' diye konuştu.