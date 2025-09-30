1 Ekim Dünya Hepatit Bilinçlendirme Günü’nde uzmanlar, Türkiye’de yaklaşık 500 bin kişinin Hepatit C’yi bilmeden taşıdığını vurguladı. Uzm. Dr. Halil Onur Özarı, “Sessiz ilerleyen bu hastalık siroz ve karaciğer kanserine yol açabilir. Erken tanı için basit bir kan testi hayat kurtarır" dedi.İSTANBUL (İGFA) - 1 Ekim Dünya Hepatit Bilinçlendirme Günü’nde, Hepatit C’nin sinsi tehlikesi gündeme geldi.

T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 350-750 bin kişi Hepatit C virüsüyle enfekte; yaklaşık 500 bini ise habersiz.

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Dr. Halil Onur Özarı, hastalığın yıllarca belirti vermeden karaciğeri tahrip edebileceğini, siroz ve karaciğer kanserine yol açabileceğini belirtti.

Kan yoluyla bulaşan Hepatit C, özellikle 1996 öncesi kan nakli alanlar, enjektör paylaşanlar, steril olmayan dövme/piercing yaptıranlar ve hemodiyaliz hastalarında riskli olduğunu belirten Dr. Özarı, “Basit bir anti-HCV testiyle tanı mümkün. Yeni nesil ilaçlarla tedavi başarı oranı çok yüksek” dedi.

Dr. Özarı, habersiz taşıyıcılığın hem birey hem toplum sağlığını tehdit ettiğini vurgulayarak, “Toplumsal tarama programları artırılmalı. Risk grubundaysanız, vakit kaybetmeden test yaptırın,” çağrısı yaptı.

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü’nün “Hepatiti Eliminasyonla Durdur” hedefiyle, Türkiye’de test ve tedavi erişiminin kolay olduğu belirtildi.