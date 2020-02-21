TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/02          10:00     Uluslararası yatırım pozisyonu
21/02          10:00     Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri
21/02          10:00     Kurulan ve kapanan şirketler
24/02          10:00     Kapasite kullanım oranı
24/02          10:00     Reel kesim güven endeksi
24/02          10:00     Yapı izin istatistikleri
24/02          10:00     Sektörel güven endeksleri
24/02          10:00     Katı yakıtlar
24/02          11:00     Giriş çıkış yapanlar
27/02          10:00     Ekonomik güven endeksi
27/02          10:00     Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı
28/02          10:00     Dış ticaret dengesi
28/02          10:00     GSYH
28/02          10:00     Motorlu kara taşıtları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TSİ          DÜNYA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 ŞUBAT CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:30      Almanya imalat PMI
11:30      Almanya hizmetler PMI
12:00      Euro bölgesi imalat PMI
12:00      Euro bölgesi hizmetler PMI
13:00      Euto bölgesi TÜFE
17:45      Almanya Markit imalat PMI
18:00      ABD ikinci el konut satışları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 ŞUBAT PAZARTESİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:00      Almanya Ifo endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 ŞUBAT SALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00      Almanya GSYH
18:00      ABD tüketici güven endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18:00      ABD yeni konut satışları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 ŞUBAT PERŞEMBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:30      ABD dayanıklı mal siparişleri
16:30      ABD GSYH
16:30      ABD çekirdek GSYH
16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları
18:00      ABD bekleyen konut satışları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 ŞUBAT CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:55      Almanya işsizlik
16:00      Almanya TÜFE
16:30      ABD kişisel gelirler
16:30      ABD kişisel harcamalar
16:30      ABD çekirdek PCE
17:45      ABC Chicago PMI
18:00      ABD Mich. tüketici güven endeksi
 

Babacan'dan doğrudan yatırım formülü: Düşük ve orta gelirliye konut finansmanı sağlanacak Babacan'dan doğrudan yatırım formülü: Düşük ve orta gelirliye konut finansmanı sağlanacak