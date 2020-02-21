TÜRKİYE
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21/02 10:00 Uluslararası yatırım pozisyonu
21/02 10:00 Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri
21/02 10:00 Kurulan ve kapanan şirketler
24/02 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/02 10:00 Reel kesim güven endeksi
24/02 10:00 Yapı izin istatistikleri
24/02 10:00 Sektörel güven endeksleri
24/02 10:00 Katı yakıtlar
24/02 11:00 Giriş çıkış yapanlar
27/02 10:00 Ekonomik güven endeksi
27/02 10:00 Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı
28/02 10:00 Dış ticaret dengesi
28/02 10:00 GSYH
28/02 10:00 Motorlu kara taşıtları
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TSİ DÜNYA
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21 ŞUBAT CUMA
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11:30 Almanya imalat PMI
11:30 Almanya hizmetler PMI
12:00 Euro bölgesi imalat PMI
12:00 Euro bölgesi hizmetler PMI
13:00 Euto bölgesi TÜFE
17:45 Almanya Markit imalat PMI
18:00 ABD ikinci el konut satışları
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24 ŞUBAT PAZARTESİ
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12:00 Almanya Ifo endeksi
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25 ŞUBAT SALI
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10:00 Almanya GSYH
18:00 ABD tüketici güven endeksi
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26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
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18:00 ABD yeni konut satışları
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27 ŞUBAT PERŞEMBE
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16:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
16:30 ABD GSYH
16:30 ABD çekirdek GSYH
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
18:00 ABD bekleyen konut satışları
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28 ŞUBAT CUMA
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11:55 Almanya işsizlik
16:00 Almanya TÜFE
16:30 ABD kişisel gelirler
16:30 ABD kişisel harcamalar
16:30 ABD çekirdek PCE
17:45 ABC Chicago PMI
18:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi