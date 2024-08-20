Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda düzenlenen ve beIN SPORTS ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) YouTube kanalından canlı yayınlanan kura çekimine; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Yönetim Kurulu Üyesi Haluk San, “Bugün bulunduğumuz salonda milli takımlarımız antrenmanlarını gerçekleştirecek. Ayrıca, hemen yanı başımızda yer alan 10.000 kişilik ana salonumuz da bu sezondan itibaren her bir maçta heyecanı doruklara taşıyacak ve basketbol severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kıymetli sponsorlarımız ve kulüplerimizle birlikte, Avrupa'nın en prestijli liglerinden biri olan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligimizin değerini ve seyir zevkini daha da artırmak için iş birliği içinde çalışıyoruz. Amacımız, kulüplerimizin gelirlerini ve motivasyonlarını yükseltmek, basketbolumuzun her seviyesinde kaliteyi ve rekabeti en üst düzeye çıkarmak.

Zorlu geçen bir sezonun ardından Süper Lig’e yükselen Yalovaspor ve Mersin Spor Kulübü’ne Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne hoş geldiniz diyoruz. Yeni sezonda onlara başarılar diliyor, ligimizde kalıcı olmalarını temenni ediyoruz.

Avrupa arenasında boy gösterecek takımlarımızın, yıllardır süregelen coşkulu oyunlarıyla zirveye oynama geleneklerini sürdüreceklerinden hiç şüphemiz yok.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek kulüplerimiz için sakatlıksız ve başarılı, gerek tribünlerde gerekse ekran başında basketbolseverlere de sporun birleştirici gücünü hissettirecek, mücadele dolu ve seyir zevki yüksek bir basketbol sezonu diliyorum.” dedi.

TBF Erkek Ligleri Direktörü Gökhan Sunter ise yapmış olduğu konuşmasında şunları söyledi: “Bugün burada, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz ilk kura çekimimiz için oldukça heyecanlıyız.

Dünyada branş bazlı eşi benzeri olmayan bu tesisin Türk Basketboluna kazandırılmasında başta Başkanımız Hidayet Türkoğlu olmak üzere bütün yönetimimize ve Devlet Büyüklerimize bir spor adamı olarak teşekkür etmek isterim. 2023-2024 sezonunda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginde gösterdikleri başarılı performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yalova Basketbol ve Mersin Spor takımlarımıza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum.

Geçen sezonda olduğu gibi, bu sezonda da yine 11 takımımız bizleri Avrupa Kupalarında temsil edecek ve ülkemizi gururlandıracak. Avrupa arenasındaki tüm takımlarımıza bu vesileyle başarılar dilerim. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Avrupa’nın en önemli liglerinin başında geliyor. Ligimizi sportif rekabet açısından daha da ileriye taşımak adına bu sezondan itibaren normal sezon bitiminde oynanacak play in mücadelelerini takvimimize ekliyoruz. Aynı zamanda kulüplerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz mali kriter sürecini de daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.

Bu sezon itibariyle kulüplerimize sağladığımız sponsor destek bedelleri, canlı yayın ve altyapı destek bedellerine ek olarak, altyapı şampiyona derecelerini ve yerli sporcu oynama kriterlerini de değerlendirerek önemli ek destek bedelleri sağlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda başta isim sponsorumuz Türkiye Sigorta olmak üzere destekleriyle ligimizin Avrupa’nın en önemli markalarından biri olmasını sağlayan tüm değerli sponsorlarımıza da teşekkürlerimi borç bilirim. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan tüm takımlarımıza sağlık dolu, başarılı bir sezon diliyorum.”

Ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor

Bahçeşehir Koleji – Karşıyaka

TOFAŞ – Beşiktaş Fibabanka

Türk Telekom - Galatasaray

Fenerbahçe Beko – ONVO Büyükçekmece Basketbol

Anadolu Efes - Yalovaspor

Manisa Basket – Bursaspor Basketbol

Aliağa Petkimspor – Darüşşafaka Lassa