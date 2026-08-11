Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli duraklarından Erzurum, 15-23 Ağustos tarihleri arasında kültür, sanat ve gastronomiyle dolu dokuz günlük bir programa ev sahipliği yapacak.

ERZURUM (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu'nun kadim şehirlerinden Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra gastronomisi, geleneksel sanatları, kış turizmi ve güçlü organizasyon kapasitesiyle Türkiye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, 'Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne, Erzurum Kalesi'nden Oltu taşı işçiliğine, âşıklık geleneğinden zengin mutfak kültürüne kadar Erzurum çok güçlü ve çok katmanlı bir kültürel mirasa sahip. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor, şehrimizin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağlıyoruz.' dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl dördüncü kez Erzurum'da düzenleneceğini ifade eden Ersoy, festivalin yalnızca kültür ve sanat etkinliklerini şehirle buluşturan bir organizasyon olmadığını; aynı zamanda şehirlerin marka değerine, turizm hareketliliğine, ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayan önemli bir araç olduğunu vurguladı.

ERZURUM'UN YÖRESEL LEZZETLERİ FESTİVAL ROTASINDA

Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca 39 Lezzet Noktası'nda Erzurum mutfağının karakteristik tatları ziyaretçilerle buluşacak. Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programında ev sahibi olarak şef ve TV programcısı Ayvaz Akbacak yer alacak. Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, akademisyen şef Asuman Kerkez, milli aşçı şef Eyüp Kemal Sevinç, şef ve TV programcısı Mehmet Fatih Kalaycıoğlu ile Tarım, Gıda ve Mutfak Kültürü Araştırmacısı Kübra Sultan Yüzüncüyıl da konuk olarak Erzurum'un gastronomi mirasını yerinde keşfedecek.

15-16 Ağustos tarihlerinde Lezzet Noktaları'nı ve yerel işletmeleri ziyaret edecek konuk isimler; Erzurum'un yöresel lezzetlerini deneyimleyerek kentin köklü yemek kültürünün ve gastronomi zenginliğinin tanıtımına katkı sunacak.

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı coğrafyası, sert iklim koşulları ve güçlü hayvancılık geleneğiyle şekillenen Erzurum mutfağında et ve süt ürünlerinin yanı sıra hamur işleri ve tahıllar önemli bir yer tutuyor. Uzun kış koşullarına uyum sağlayan kurutma ve saklama yöntemleri de kentin yüzyıllar içinde gelişen yemek kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor.

Odun ateşinde yatay şişlerde pişirilen Erzurum'un simge lezzeti cağ kebabından cevizli kadayıf dolmasına; lor dolması, su böreği, hıngel, ayran aşı ve kesme aşından kentin köklü hayvancılık kültürünün izlerini taşıyan çivil ve göğermiş peynire uzanan zengin Erzurum mutfağı, festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

ERZURUM'DA FESTİVAL SAHNESİ ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Türkiye'nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Oğuzhan Koç, Sefo, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Kıraç, Buray, Alişan, Murat Boz ve Poizi sahne alacak.

Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşatılmaya devam eden geleneksel sanat ve zanaatları ustalarının hikayeleri üzerinden izleyiciyle buluşturacak. 25 sanatçı ve zanaatkarın üretim süreçlerinin perdeye taşınacağı seçkide; Çanakkale seramiğinden İznik çinisine, kemençe yapımından kazaziyeye kadar pek çok geleneksel sanat ele alınacak. Ustaların atölyelerine ve yaşam öykülerine odaklanan filmler, kültürel mirasın bugünkü temsilcilerini ve geleneksel bilginin kuşaklar arasındaki aktarımını görünür kılacak.

Festival boyunca çocukları ağırlayacak Çocuk Köyü, eğlenceyi, yaratıcılığı ve öğrenmeyi bir araya getiren zengin bir program sunacak. Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi ile çocuklar gün boyunca farklı etkinliklere katılabilecek. VR Balon Turu deneyiminde ise minik ziyaretçiler sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla Kapadokya'nın benzersiz coğrafyasını keşfetme fırsatı bulacak.