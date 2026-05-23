Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi, gerçekleştirilen genel kurulun ardından yeni yönetim kurulunu belirledi.

BURSA (İGFA) - Yeni dönemde dernek; Alzheimer hastalığına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak, hasta yakınlarına destek olmak, koruyucu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek ve Bursa'ya yeni bir Alzheimer Yaşam Evi kazandırmak amacıyla kapsamlı projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bursa Özlüce'de, Nilüfer Belediyesi katkılarıyla hizmet veren ve önemli bir sosyal sorumluluk modeli haline gelen Ercan Dikencik Alzheimer Evi, benzeri yeni bir merkezin daha Bursa'ya kazandırılması hedefleniyor. Yeni projede iş insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin desteğiyle Alzheimer hastalarının güvenli, sosyal ve destekleyici bir yaşam alanına kavuşması amaçlanıyor.

Dernek yetkilileri, Alzheimer'ın yalnızca hastaları değil, tüm aileyi ve toplumu etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek; erken farkındalık, doğru bakım süreçleri ve toplumsal dayanışmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni dönemde planlanan çalışmalar arasında:

Alzheimer konusunda toplum farkındalığını artıracak seminerler,

Hasta yakınlarına yönelik eğitim ve psikolojik destek programları,

Gençleri ve gönüllüleri sürece dahil edecek sosyal sorumluluk projeleri,

Belediyeler ve sağlık kuruluşlarıyla ortak çalışmalar,

Hafıza sağlığı ve erken teşhis konusunda bilinçlendirme kampanyaları,

Sosyal etkinlikler, sanat ve müzik terapisi uygulamaları,

Yeni Alzheimer Yaşam Evi projesi için iş birliği ve kaynak oluşturma çalışmaları yer alıyor.

Yeni Yönetim Kurulu

Hacı Mustafa Bakar - Prof. Dr., Nöroloji Uzmanı

Demet Yıldız - Doç. Dr., Nöroloji Uzmanı

Nuran Özsöz - İletişim Uzmanı / Psikolojik Danışman

Muzaffer Baran - Avukat

Birgül Işık Şahin - Nilüfer Bld.Yaşlı Hiz. Srm.

Gürkan Kaya - Diş Hekimi

Emre Yalçıntaş - Doktor

Emrah Aslan - Nilüfer Bld.Sosyal Hiz. Müdürü

Yedek Yönetim Kurulu

Güzin Asrak

Ümit Sönmez - Doktor / Nöroloji Uzmanı

Nilüfer Pekel - Doç. Dr., Nöroloji Uzmanı

Betül Erdoğan - Psikolog

Yaşar Kızılırmak - Doktor

Yeni yönetim, Alzheimer hastalarının ve ailelerinin yaşam kalitesini artıracak çalışmalar için Bursa'daki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine açık olduklarını belirterek topluma şu çağrıda bulundu:

'Alzheimer yalnızca bir hastalık değil; dayanışma, bilinç ve insanlık sınavıdır. Hep birlikte daha güçlü bir farkındalık oluşturabilir, hastalarımızın ve ailelerinin hayatına umut olabiliriz.'

Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi'nin önümüzdeki süreçte hayata geçireceği projelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği bildirildi.