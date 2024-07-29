TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) ve Genel Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen projelerde, öğrencilere yapılan burs ödemelerinin aylık üst limitleri güncellendi ve ücretlerde artışa gidildi. ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK söz konusu artışlarla ilgili yaptığı paylaşımda RDEB, BİDEB ve TEYDEB tarafından desteklenen projelerde görev alan bursiyerlere ödenen burslar ile BİDEB başarı burslarının 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere artırıldığı duyuruldu:

Buna göre ön lisans veya lisans öğrencisine verilen burs miktarı 4000 TL’den 4800 TL’ye yükseltildi. Yüksek lisans öğrencisine verilen burs miktarı 13.500 TL’den 16.500 TL’ye çıkartılırken, doktora öğrencisine verilen burs miktarı da 20.000 TL’den 24.000 TL’ye yükseltildi. Doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 27.000 TL iken 32.000 TL olarak güncellendi.

Öte yandan BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programında yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda doktora öğrencileri 8.700 TL ve doktora sonrası araştırmacılar 10.500 TL’ye kadar performans ödemesi alabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde büyük atılımlar yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Bizim en büyük dayanağımız insan kaynağımız. Türkiye Yüzyılı’nda da, bu ülkeyi dünyada en üst sıralara taşıyacak, bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek araştırmacı insan kaynağına yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Yeter ki gençlerimiz araştırsınlar, geliştirsinler ve üretsinler. Biz onların her daim destekçisi olacağız.” dedi.