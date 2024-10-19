Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde bir ilk başkasına ait kök hücreyle kemik iliği nakli başarıyla uygulandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde bir ilk daha gerçekleştirilerek, başkasının kök hücresiyle yapılan ilik nakli başarıyla sonuçlandırıldı. Hastanede bu ilkin gerçekleşmesi ve 62 yaşındaki hasta Sakine Gürpınar’ın iyileşip sağlığına kavuşması nedeniyle kemik iliği nakil servisinde bir kutlama töreni düzenlendi.

Törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri İlyas İpek, Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Hakkı Onur Kırkızlar, Yardımcı Sorumlu Hekimleri Doç. Dr. Elif Gülsüm Ümit, Dr. Öğr. Üyesi Tuğcan Alp Kırkızlar, yöneticiler, öğretim üyeleri ve asistanlar katıldı.

Tören esnasındaki konuşmalarda, yapılan işlemin Edirne’miz ve bölgemiz açısından önemi ve nakil ekibinin başarısı anlatılarak, hastanenin ilik nakli konusunda bundan sonraki hedefleri üzerinde duruldu. Daha önce hastanın kendisinden alınan kök hücreyle gerçekleştirilen bu işlemin, bundan sonra -akraba olsun veya olmasın- başka kişiden alınan kök hücre ile hastalara uygulanacağı ve bunun bölge insanımız ve Balkanlar açısından ne derece önemli olduğuna değinildi.

Bu tür bir uygulamanın Sofya, Selanik ve İstanbul arasındaki geniş coğrafyada yapılamadığını, bundan sonra bu şehirlerdeki hastaların yüksek maliyetli büyük şehirlere gitme zorunluluklarının önüne geçerek, bir alternatif olmasının hedeflendiği belirtildi.

Hematolojik-onkolojik hastalıkların tedavisinde, biyoteknolojik gelişmelere rağmen kemik iliği nakli, en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Tıp Fakültesi Hastanesinde son birkaç yıldır hastanın kendi iliğinden nakil yapılmaktaydı. Yeni bir “ilk” başarılarak, başkasının kök hücresi ile bir nakil işlemi gerçekleştirildi ve hasta, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Hastanede düzenlenen tören sonrasında bu naklin başarısı nedeniyle Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, hasta Sakine Gürpınar’a bir fincan takımı hediye etti ve ardından kutlama pastası kesildi.