Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri 2024 yaz sezonunda Doç. Dr. Müjde Peker başkanlığındaki Nif Dağı Araştırma ve Kazısı’na katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Daniş Baykan ve öğrencileri ile Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Ceren Baykan ve öğrencileri 2024 yaz sezonunda Doç. Dr. Müjde Peker başkanlığındaki Nif Dağı Araştırma ve Kazısı’na katıldı.

İzmir ili Nif Dağı Araştırma ve Kazı Projesi ve bünyesinde devam eden TÜBİTAK, TTK ve BAP projeleriyle Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Programı öğrenci ve mezunlarına mesleki deneyimlerini uygulamalı olarak tatbik etmelerini ve tecrübelerini artırmalarını sağlamaktadır.