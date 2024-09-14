Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. İlknur Kobaş’ın antrenörlüğündeki Judo Milli Takımı Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları’nda büyük başarıya imza atarak Para Judo dalında bir altın, üç bronz ve üç beşincilik elde etti.EDİRNE (İGFA) - Şampiyonluklar, ulusal ve uluslararası başarılarla Trakya Üniversitesini temsil eden antrenör ve öğrencilerimiz başarılarına yenilerini ekliyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. İlknur Kobaş’ın antrenörlüğünü üstlendiği Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları’nda Para Judo dalında bir altın, üç bronz ve üç beşincilik kazandı. Madalya alan sporcularımız arasında ülkemizin gururu ve üniversitemiz mezunu Ecem Taşın Çavdar’da 3. olarak dereceye girenler arasında yer aldı.

Trakya Üniversitesi olarak sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz