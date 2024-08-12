TOFAŞ Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Kulübü'nün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi’nde J.J. O’Brien ile yeni transferlerimizden Kriss Bankston, Alex Perez, Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir sağlık kontrolünden geçtiler.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2024-2025 sezonu öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Kulüp ile sağlık sponsorluğu işbirliğinde 6. yılına giren Bursa Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontrollerde yeni sezonda da Mavi Yeşilli takımda yer alacak olan J.J. O’Brien ile yeni transferler Kriss Bankston, Alex Perez, Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir yer aldı.

Oyuncuların kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerinde gerçekleştirilen rutin check-up tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.