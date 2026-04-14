Türkiye otomotiv sanayinin köklü kuruluşu Tofaş, üretimden pazarlamaya, sürdürülebilirlikten sosyal sorumluluk çalışmalarına uzanan bütünsel yaklaşımıyla insanı ve toplumsal faydayı odağına almaya devam ediyor. 2005 yılında kurulmuş olan Tofaş Tiyatro Kulübü, 'Amphitryon 2000 - Nerde Kalmıştık' oyununu Haldun Dormen anısına yeniden sahnelemeye hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - 20 Nisan'da İstanbul Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde, TÜMKAD (TümKadın Mühendisler Derneği) ve Biletinial iş birliğiyle sahnelenecek oyundan elde edilecek gelir, Türk Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla mühendislik eğitimi alan genç kız öğrencilere burs olarak aktarılacak.

Tofaş Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen vebüyük tiyatro ustası Haldun Dormen'inPlautus'un Amphitryon oyunundan esinlenerekyazdığı 'Amphitryon 2000 - Nerde Kalmıştık' adlı müzikal oyun, bu yılhayatını kaybeden usta sanatçının anısına perde açıyor.

Bu anlamlı yolculukta, mühendis kadınların Türkiye Sanayi'sine katkısını artırmayı, kadınları iş hayatındaki rekabetçi koşullara karşı güçlendirerek hazırlamayı, yüksek yetkinlik seviyesine ulaşmalarını sağlamayıamaçlayan,Tofaşlı kadın mühendisler tarafından kurulan TÜMKAD da (Tüm Mühendis Kadınlar Derneği) projeye değer katan önemli paydaşlardan biri olarak öne çıkıyor.

TOFAŞ CEO'SU CENGİZ EROLDU: 'UZUN VADELİ DEĞER YARATIYORUZ'

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, 'Tofaş olarak değer yaratmayı yalnızca üretim ve ticari başarıyla sınırlı görmüyoruz.Üretimden pazarlamaya, sürdürülebilirlikten sosyal sorumluluğa uzanan bütünsel yaklaşımımızın merkezinde insan ve gelecek yer alıyor. Çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla hayata geçen bu proje, kurum kültürümüzün en güçlü yansımalarından biri. Gençlerin eğitimine, özellikle de mühendislik alanında yetişen genç kız öğrencilere katkı sağlayan bu tür çalışmaların uzun vadeli değer yarattığına inanıyoruz'dedi.

Tofaş Tiyatro Kulübü tarafından, Tümkad, Biletinial işbirliği ile TEV bursuna destek olmak için bu yıl ilk olarak 9 Şubat 2026'da Bursa Podyum Sanat Mahal Sahnesi'nde oynanan oyun, 20 Nisan'da İstanbul'da, 3 Mayıs'ta Bursa'da 5. Ulusal İşçi Festivali'nde ve 12 Mayıs tarihinde Eskişehir'deseyirci ile buluşacak. Oyuna ilişkin biletler Biletinial.com üzerinden satışa sunuluyor.