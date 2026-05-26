Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Kurban Bayramı süresince ziyaretçilerini bekliyor.

BURSA (İGFA) - 2002 yılından bu yana sanat, tarih ve otomotiv meraklılarını ağırlayan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ve Sanat Galerisi,Anadolu'da ulaşımın tarihsel gelişimini yansıtan koleksiyonu, özgün mimarisi ve interaktif alanlarıyla dikkat çekiyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, ailelerin, çocukların ve sanat severlerin bayram programlarında öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Bu kapsamdaziyaretçiler, Kurban Bayramı'nda arife dahil dört gün boyunca müze aracılığıyla geçmişin izlerini keşfederken, aynı zamanda keyifli ve öğretici bir deneyim yaşama şansına sahip olabilecekler.

Anadolu'nun binlerce yıllık otomobil kültürünü, Türkiye otomotiv sanayisinin gelişim hikayesiyle buluşturan müze, Bursalıların olduğu kadar şehir dışından gelen ziyaretçiler için de önemli bir cazibe merkezi.

TARİH SANAT VE DOĞANIN BİRLEŞME NOKTASI

Tarih, sanat ve doğanın birleşme noktası olan müze kompleksi içinde Mancınıkhane, Kozaklık,15. yüzyıldan kalma Umurbey Hamamı bulunuyor. Restore edilen Umurbey Hamamı, günümüzde Tofaş Sanat Galerisi olarak dönemsel sergilere ev sahipliği yapıyor. Müzede halihazırda 'Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri' sergisi ziyaret edilerek, terazi ve kantarların, mutfaktan ticaret hayatına, ekonomiden bilime ve kültürel yaşama kadar bıraktığı izlere tanıklık edilebiliyor.

Ziyaretçiler, doğayla iç içe tarihi bir atmosfer sunan Fayton Kafe'de keyifli bir mola verebiliyor ya da müze bahçesindeki 382 yıllık çınar ağacı, 200 yıllık kara dut ağacı ve yüzlerce bitki türünü yakından görme fırsatını yakalayabiliyor.

Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müzenin, cep telefonlarına indirilebilen 'Tofaş Müzesi' mobil uygulaması sayesinde de hem yetişkinler hem de çocuklar, sesli rehber eşliğinde müzeyi daha da etkili ve teknolojik bir şekilde deneyimliyor.