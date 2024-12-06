Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimleri artırarak sürdürdükleri ve kanuni cezaları uyguladıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını korumak ve iç ticaretteki adaletli piyasa yapısını temin etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimleri artıran Bakanlık, bir yandan denetimleri sıklaştırırken, diğer yandan kanuni cezalar uygulamaya devam ediyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, denetimler neticesinde 2024 yılının ilk 11 ayında 197 bin 883 firmaya 4 Milyar 758 Milyon TL idari para cezası uyguladığı kaydedildi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Adaletli piyasa yapısını temin etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1864972580932726880