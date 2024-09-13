Bugün Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Bursa İl Başkanlığı, Fomara (15 Temmuz) Meydanı'nda astsubay tazminat haklarıyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.BURSA (İGFA) - TEMAD Bursa İl Başkanı Ercan Aktaş, derneğin 17 Ekim 1984 tarihinde kurulduğunu ve amacının TEMAD'ı Türkiye'nin en büyük derneği yapmak olduğunu belirtti. Aktaş, astsubayların 23 yıldır tazminat haklarını beklediğini, Kemal Derviş döneminde başlayan bu hakların hâlâ verilmediğini ifade etti. Mültecilere yapılan harcamalarla kendi haklarının kıyaslanarak, tazminat haklarının verilmesi çağrısında bulundu. Aktaş, “Şuan yurttaşlarımız bile ikinci sınıf muamele görüyor ancak mültecilere öncelik veriliyor. Biz imtiyaz değil hakkımızı istiyoruz.” dedi.

“HAKKIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, basın açıklamasında, Milli Savunma Bakanlığının aldığı kararların yanlış olduğunu vurgulayarak, tazminat hakkının verilmesini talep etti. Dürgen, astsubayların haklarının alınana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirterek, Türkiye genelinde eylemler düzenleyeceklerini söyledi. Dürgen, “TEMAD olarak ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeyiz ve onun kurduğu Cumhuriyetin teminatıyız.” dedi.

“HAK ARAYIŞINIZ KUTLU OLSUN”

İyi Parti Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, konuşmasında, astsubayların hak arayışlarının kutlu olduğunu ve bu mücadelenin sonuna kadar devam etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdikleri sözlerin tutulmadığını belirten Türkoğlu, torba yasalarla çıkarılan yasanın astsubayların haklarını görmezden geldiğini söyledi. “Ak Parti ve MHP’nin meclisteki parmak sayısı ile bütün önergelerimiz reddedildi” diyen Türkoğlu, astsubayların haklarının alınması için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

“SÖZLER TUTULMADI, HAKSIZLIK YAPILDI"

Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, hükümetin astsubaylara iki kez söz vermesine rağmen bu sözlerin tutulmadığını ifade etti. Özatıcı, astsubayların açlık sınırının altında maaş aldığını ve mültecilere yapılan harcamalarla kendi vatandaşlarına yapılan yardımlar arasındaki farkı eleştirdi. “Bir ulusun kaderini değiştiren Ömer Halisdemir de bir astsubaydı, eğer şehit olmasaydı belki o da burada hakkını arayacaktı.” diyen Özatıcı, devletin bütçesinin yetersiz olduğunu savundu ve astsubayların hakkının verilmesini talep etti. Toplantı, konuşmaların ardından sona erdi. TEMAD üyeleri, hak mücadelesine destek ve çözüm çağrısında bulunarak, bu konuda adım atılmasını beklediklerini ifade ettiler.