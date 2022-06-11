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Tekstil ve Moda Tasarım Öğrencilerinden Unutulmayacak Defile
EĞİTİM
11.06.2022, 11:21
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Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Ana Bilim Dalı Resim – İş Eğitimi Tekstil ve Moda Tasarım Ana Sanat Atölyesi öğrencileri, düzenledikleri sene sonu defilesinde izleyenleri büyüledi.
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#başkan
#5 Haziran Dünya Çevre Gününü
#TEKNOFEST Azerbaycan
#onur anıtı
#19mayıs
#TÜBAKKOM
#siyasi yasak
#Gazeteci Şirin Ebu Akile
#Şirin Ebu Akile
#polisteşkilatı. içişleribakanlığı
#Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
#3 mayıs
#AnkaraBüyükŞehirBelediyeBaşkanı
#millet ettifakı
#erolpehlivan
#Akif Manaf
#Değersizlik Psikolojisi
#Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak
#Billur Gözlük Fabrikası
#Ekomaxi