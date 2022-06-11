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Tekstil ve Moda Tasarım Öğrencilerinden Unutulmayacak Defile

EĞİTİM 11.06.2022, 11:21
Tekstil ve Moda Tasarım Öğrencilerinden Unutulmayacak Defile

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Ana Bilim Dalı Resim – İş Eğitimi Tekstil ve Moda Tasarım Ana Sanat Atölyesi öğrencileri, düzenledikleri sene sonu defilesinde izleyenleri büyüledi.

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