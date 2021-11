Türkiye Yapay Zeka Haftası Yoğun İlgiyle başladı!

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin ikincisini düzenlediği, 5 gün boyunca 50’den fazla oturumda 140 konuşmacının yer alacağı, Türkiye’nin en kapsamlı online yapay zeka etkinliği Türkiye Yapay Zeka Haftası (TR AI Week 2021) ilk gününde yoğun ilgi gördü. ING Türkiye Ana sponsorluğunda, Turkcell, Microsoft, Huawei, SAS, SAP, HPE, Bahçeşehir Koleji, Komtaş, Sestek, Etiya, Obase ve Artiwise’ın desteğiyle gerçekleşen Türkiye Yapay Zeka Haftası’nın açılış konuşmasını Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi kurucusu Halil Aksu gerçekleştirdi.

Türkiye Yapay Zeka Haftası’nın sunumunu gerçekleştiren Kerem Özdemir’in (TRAI Evangelist) söz verdiği Halil Aksu son yıllarda Türkiye’de yapay zeka girişimciliğinde bir artış yaşandığına dikkat çekti. 2017’de yapay zeka alanında 10 tane girişim varken şu anda 205 yapay zeka girişimine ulaştığını belirten Halil Aksu şunları söyledi: “5 yılda tam 20 misli bir artış görüldü. Bu sene o kadar çok işin rengini değiştiren örnekler gördük ki. Sanayinin rengi değişiyor: Yani veri hacmi tırmanıyor, yetkinlikler gelişiyor, proje sayısı artıyor, katma değer yükseliyor. Perakendenin rengi değişiyor: Tüketici beklentileri yükseliyor, Rekabet kızışıyor, İş modelleri değişiyor, Kompleksite ve sürat artıyor ve bunlara insan aklıyla yetişmek mümkün değil. Yapay zeka lazım. Yapay zeka sayesinde her an müşteri odaklı olmak; her yerde en iyi deneyimi sunmak; yeni modelleri hızlıca hayata geçirmek; Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak mümkün olacak.”

TR AI Week’teki “Dijital Liderlik Yolunda Yapay Zekaya Stratejik Bakış” başlıklı bir sonraki oturumda ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz finans sektöründe dijitalleşme, yapay zeka, yeni nesil teknolojilerin kullanımı ve gelecek vizyonuyla ING Türkiye’nin dijital liderlik hedefini ve öncü uygulamalarını Hakan Güldağ’a (Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı) örneklerle açıkladı.

“Yapay Zekanın Tüm Sektörler için Yarattığı Katma Değer Çok Net”

Bir sonraki konuşmacı Turkcell Dijital Genel Müdürü Kaan Turan oldu. Yapay zeka gibi teknolojiler artık hayatımızın merkezine oturduğuna dikkat çeken Kaan Turan, yapay zekanın giderek artan etkisi hem iş dünyasında hem de günlük hayatımızda daha da hissedilir hale geldiğinin altını çizdi ve ekledi: “Bunu aslında bütün sektörler için söyleyebiliriz çünkü ortaya çıkan katma değer, oluşan rekabet avantajı artık çok net. Bu bağlamda da yapay zeka teknolojilerinin bilinir hale gelmesi, dijital dönüşümün merkezine oturması, ekosistemi oluşturan paydaşları da dinleyecek olmak bence hepimiz için çok büyük bir şans.”

Pandemide Değişen Teknolojiler Ne oldu?

TR AI Week’teki bir sonraki oturum “Pandemide Değişen Teknolojiler” oldu. Gülhan Akgül (Arvis Teknoloji kurucusu) moderatörlüğünde gerçekleşen panelde

Özkan Gümüş (Huawei Türkiye Yapay Zeka Ekosistem Direktörü), Ali Doğru (Etiya, İş Geliştirme Direktörü) ve Mevlüt Serdar (Winwai, Kurucu Ortağı) pandemide hayatımızda değişen teknolojileri anlattı. Özkan Gümüş “Pandemi ile beraber bizde evde ailecek nasıl zaman geçiririz bunu düşündük ve benim gördüğüm kadarıyla 5 alan hayatımızdaki işleyişi tamamen değiştirdi. Birincisi geleneksel televizyon anlayışımızı tamamen değiştirdik. İkincisi oyun anlayışımız değişti. Üçüncüsü uzaktan eğitim hayatımızın bir parçası oldu. Dördüncüsü kripto hayatımızı değiştirmeye başladı. Beşincisi ise alışveriş anlayışımız değişti.” dedi.

Hewlett-Packard Enterprise’dan Fabian Wilckens “The Tale of a Future-State Infrastructure” başlıklı sunumunda önde gelen kuruluşların geleceğe yönelik BT ortamını yeniden tasarlamaya gelince yaptıkları çalışmalarla ilgili bakış açılarını, en iyi uygulamaları ve görüşlerini izleyicilere aktardı. Bir sonraki oturumda Kerem Özdemir’in konuğu olan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ yapay zeka ile birlikte eğitimdeki değişen paradigmaları çeşitli örneklerle anlattı.

Yapay Zekanın Yükselen Çizgisi

TR AI Week’teki bir sonraki konuşmacı, savunma, bilişim, siber güvenlik ve enerji yönetim sistemlerinde tasarımı ve kurulumunda 25 yılı aşkın deneyimi bulunan Tacettin Köprülü (HAVELSAN) oldu. “Savunma Sanayinde Yapay Zeka ve Büyük Veri” başlıklı konuşmasında yapay zekanın yükselen çizgisini aktaran Tacettin Köprülü yapay zekanın gelişimiyle savunma sanayiinde özellikle otonom silahlar, istihbarat, karar destek, öngörü ve eğitim kullanım alanlarına değindi. Havelsan’daki HİPERSYS programını da aktardan Köprülü, programın ana amacının “Yüksek başarım yapay zeka sistemleri” yaratmak olduğuna ve bunun için merkezi çalışan, gömülü ve genel yapay zeka sistemlerini kullandıklarını belirtti.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi

“Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu” başlıklı panele Atilla Aydın (CDDO Kıdemli Proje Yöneticisi), Sertaç Yerlikaya (TÜBİTAK TÜSSİDE Başuzman Araştırmacı), Türksel Kaya Bensghir (Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Öğretim Üyesi) katıldı. Kerem Özdemir moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Türkiyesi’de yapay zekanın etkisini, “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi”, bu stratejiyi hayata geçirmek için oluşturulan mekanizmaları, teşvikleri ve yapay Zeka Stratejisi belgesi üzerinden dijital dönüşüm ile veri başlıklarına değinildi.

Yapay Zekanın Finans Sektörünü Dönüştürücü Etkisi

Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Yapay Zekanın Finans Sektörünü Dönüştürücü Etkisi” panelinde etkinlik Ana Sponsoru ING Türkiye’nin Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, SC Yönetim Danışmanlık Kurucu Soner Canko ve Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Levent Güntay finans sektöründeki dijital dönüşümde yapay zekanın etkisi, yeni nesil teknolojilerle trendlerin nasıl değişeceği ve rekabette nelerin şirketleri ön plana çıkartacağı konularına değindi.

Daha sonraki konuşmacı Microsoft’tan Cüneyt Batmaz (Microsoft Cloud and Enterprise Group Director) Microsoft'un gözünden yapay zeka vizyonunu katılımcılara aktardı. Bir sonaki oturumda konuşan Goran Licanin (Huawei Huawei CEE & Nordic, Business Development and Ecosystem Director for Cloud & AI) ise Huawei'nin bulut çözümlerini ve bu çözümlerin endüstride “işin rengini“ nasıl değiştirdiğini çeşitli örnekler vererek aktardı.

“Surfing with AI” başlıklı oturumla devam eden TR AI WEEK’te Özgür Kaynar (Analythinx Genel Müdürü) yapay zekanın sağlık, perakende gibi onlarca sektörde farklı kullanım alanları olduğunu örneklerle aktardı. Bu doğrultuda farklı ihtiyaçlar için Komtaş ekosistemindeki şirketlerden ve bu şirketlerin sunduğu hizmetlerden bahseden Özgür Kaynar, üretim sektöründen bankacılığa, insan kaynakları çözümlerinden kurumsal yapay zeka uygulamalarına değindi.

TR AI Week’teki son oturumlar, Digitopia’dan Emir Sarıcalı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen, Groupama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Birlikçi, Sestek Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arslan ve Motiwe Kurucu Ortağı Mete Bayrak’ın katıldığı “Müşterilerinizi Yapay Zeka ile Baş Başa Bırakmaya Hazır Mısınız?” paneli ile Artiwise, CEOTanel Temel ve Ford Otosan Müşteri Deneyim Kıdemli Lideri Gonca Sofuoğlu’nun katıldığı “Yapay Zeka Müşteri Deneyimi” oturumuydu.