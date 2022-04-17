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Türk Telekom ile akıllı şehirlerde verimlilik artıyor

Türk Telekom’un akıllı şehircilik alanındaki çözümleri; trafikte bekleme sürelerinin azalmasında, akaryakıt tüketiminde tasarruf sağlanmasında ve daha az karbondioksit salınımı yapılmasında etkin rol oynadı.

TEKNOLOJİ 17.04.2022, 13:45 17.04.2022, 13:51 Murat Aydın
Türk Telekom ile akıllı şehirlerde verimlilik artıyor

Türk Telekom, Yeni Nesil Şehircilik İnisiyatifi ile sunduğu hizmetlerle 13 kentteki belediyelere bugüne kadar elektrikte yüzde 40’a, sulamada yüzde 30’a varan oranlarda kaynak tasarrufu sağladı. Türk Telekom’un akıllı şehircilik alanındaki çözümleri; trafikte bekleme sürelerinin azalmasında, akaryakıt tüketiminde tasarruf sağlanmasında ve daha az karbondioksit salınımı yapılmasında etkin rol oynadı.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, daha yaşanabilir kentlerin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom,Verimlilik Haftası’nda yaptığı açıklamada, akıllı şehircilik konusundaki çalışmalarını duyurdu.  Türk Telekom, Yeni Nesil Şehir İnisiyatifi ile ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlik alanlarında 13 kentte hayata geçirdiği 6 başlıkta; yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sundu. Trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlayan Türk Telekom’un 5G, yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle desteklediği çözümler sayesinde belediyeler bugüne kadar elektrikte yüzde 40’a, sulamada yüzde 30’a varan tasarruf yaptı.  

Trafikte zaman ve yakıt tasarrufu 

Türk Telekom’un akıllı şehircilik alanındaki yenilikçi yaklaşımı; trafik, karbon salınımı ve yakıt tasarrufu gibi alanlarda da etkin faydalar sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Elazığ’da hayata geçirilen proje 2021’de trafikte bekleme süresinin yaklaşık yüzde 33 oranında azalmasına, sürücülerin günlük toplam akaryakıt tüketimi tasarrufunun da ortalama 4 bin 982 litreye ulaşmasına katkına sağladı. Mersin’deki Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi uygulaması 2021’de günlük yaklaşık 11 bin 694 litreye denk gelen akaryakıt tasarrufuna ve yaklaşık 19,5 ton daha az karbondioksit salınımına destek oldu. 

Akıllı tarımda yenilikçi uygulamalar

Türk Telekom, kaliteli ve güvenli şehir yaşamına dair çalışmalarının yanı sıra akıllı tarım alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, sulama, ekim alanı, sera yönetimi gibi uzaktan kontrol ve takip sistemlerinin yanı sıra akıllı traktör gibi yenilikçi uygulamalarına devam ediyor. Tarımsal faaliyetlerin verimliliğinin artırılmasının ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleyen Türk Telekom, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesini sağlıyor. 

#türk telekom #akıllı şehirl
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