TEKNOFEST Rüzgârı Rize’de...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali rüzgârı Karadeniz’in de dur durak bilmeden esmeye devam ediyor. Trabzon’da büyük coşkuyla karşılanan festival şimdi de Rize’ye ulaştı. Rizeliler 12-14 Ağustos tarihlerinde Çay Çarşısı yanında bulunan Çay Bardağının yanında TEKNOFEST ile buluşacak.

TEKNOFEST Karadeniz’in Rize durağında İnsanlık Yararına Teknoloji, Turizm Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri ve Çip Tasarım olmak üzere toplamda 4 yarışma düzenlenecek. Rize’de gerçekleşecek yarışmalara toplamda 97.186 takım başvurusu alınırken 699 takım ve 3.032 yarışmacı ise finallerde kıyasıya mücadele edecek.

Rize Çay Çarşı yanındaki Çay Bardağının olduğu alanda gerçekleşecek etkinlikte T3 Vakfı, Rize Büyükşehir Belediyesi, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin aktivite ve özel etkinlikler içeren tanıtım stantları yer alacak. Ayrıca TEKNOFEST’ in vazgeçilmez hava gösterileri, deprem simülasyon tırı, mobil müze tırı, Sahne Senin konserleri, bilim atölyeleri ve bilim şovları da Rizelilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Karadeniz’i karış karış gezen TEKNOFEST’te Samsun’a sayılı günler kala heyecan daha da yükseliyor. Karadeniz ağırlıklı 16 farklı ilde gerçekleşecek teknoloji yarışmalarının final etaplarının ardından 40 farklı teknoloji yarışmasının sunumları, birbirinden heyecanlı hava gösterileri, dikey rüzgâr tüneli, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, Bilim Türkiye atölyeleri, fuar etkinlik alanları konserler ve çeşitli aktivitelerle yüz binler 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda buluşacak.

TEKNOFEST Karadeniz Rize Akış Programı

12 Ağustos 2022 / 09.00-19.00

- Açılış

- Teknoloji Yarışmaları

- Simülasyon Deneyim Alanları

- Deprem Simülasyon Tırı

- KTB Müze Tırı

- Sahne Senin Konserleri

- Bilim Türkiye Atölyeleri

- Bilim Türkiye Bilim Şovları

13 Ağustos 2022 / 09.00-19.00

- Teknoloji Yarışmaları

- Simülasyon Deneyim Alanları

- Deprem Simülasyon Tırı

- KTB Müze Tırı

- Sahne Senin Konserleri

- Bilim Türkiye Atölyeleri

- Bilim Türkiye Bilim Şovları

14 Ağustos 2022 / 09.00-19.00

- Teknoloji Yarışmaları

- Simülasyon Deneyim Alanları

- Deprem Simülasyon Tırı

- KTB Müze Tırı

- Sahne Senin Konserleri

- Bilim Türkiye Atölyeleri

- Bilim Türkiye Bilim Şovları

-Kapanış