TEKNOFEST 2023 Teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Cumhuriyetimizin 100. yılında, medeniyetlerin başkenti İstanbul’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023'ün Teknoloji Yarışmaları için başvurular başladı!

Dünyan en büyük teknoloji yarışmalarının gerçekleştirileceği TEKNOFEST 2023’te bu yıl 41 farklı yarışma düzenlenecek. Yarışmada Uzay ve havacılıktan, sağlık ve yazılıma, ulaşım sistemlerinden tasarım ve eğitime, çevre ve tarım teknolojilerine kadar birbirinden çeşitli ve tamamı geleceğin odak alanlarında kurgulanmış yarışmalar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve başvurunuzu gerçekleştirmek için mth.tc/yarismalar adresini ziyaret edebilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi 20 KASIM !

Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda fikri hür, vicdanı hür gençliğin, sorgulaması, üretmesi ve geliştirmesi için;

TEKNOLOJİ GELİŞTİREN BİR TÜRKİYE HEDEFİYLE katılımcılara başarılar diliyoruz.