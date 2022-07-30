Tek linkle 7/24 dünyanın dört bir yanına ulaşın

Yeni nesil kartvizitlerden biri olan Genvizit, giderek dijitalleşen ve mobil cihazların kullanımında artışın yaşandığı günümüzde geleneksel kartvizitlere alternatif olarak geliştirilmiş bir kartvizit çeşididir. Teknoloji ile kartvizit kullanımına yeni bir bakış geliştiren Genvizit'i kullanmak da üstelik çok kolay. Kurumların ve kişiler kurumsal kimliğine şıklık katacağını düşündüğümüz Genvizit peki hangi özelliklere sahip? Bu yazımızda Genvizit'i sizler için yakından inceliyoruz.

Dijitalin getirdiği yenilikler ve kolaylıklar sayesinde Genvizit’ in kullanıcılarına sağladığı avantajlar saymakla bitmiyor. Genvizit kullanmanızda etkili olacak Genvizit özelliklerini sizler için detaylandırdık.

Genvizit özellikleri kısaca nelerdir?

Kullanımı Kolay Panele Sahiptir

Kullanıcı Dostu Arayüzü Bulunur

Özelleştirilebilir Link Kullanılır

Ürün ve Hizmetlerin Listelenebililir

İçeriği Linklendirme İmkânı Sunar

QR Kodu ve Link ile Kartviziti Paylaşma İmkânı Sağlar

Yazı ve Arka Plan Değiştirme / Belirleyebilme Özelliği Bulunur

Mobil Uyumlu Arayüzü Vardır

Tek Tıkla Rehbere İndirilebilir

Rehber Görüntüleme Sayısı Grafiği Panelden Görüntülenebilir

Hakkında ve Özet Bilgilerinizi İçerikte Konumlandırabilirsiniz

Video Oynatma Özelliği Bulunur

Fotoğraf ve Videoları Listeleme İmkanı Sunar

Genvizit‘in Sıradan Kartvizitlerden Ne Farkı Var?

Basılı kartvizitlerin çoğunun kısa sürede çöpe atılması ciddi bir kâğıt israfına yol açıyor. Dijital kartvizitler sayesinde, geleneksel kartvizit basma düşüncesini sonlandırıldığı için kartvizitler için yapılan kâğıt israfının büyük ölçüde önüne geçilmiş oluyor.

Doğal yaşama katkıda bulunan ve çevreci bir yaklaşımına sahip dijital kartvizitler sayesinde sürekli kartvizit bastırma ihtiyacınızı sonlandırabilir, yalnızca bir kez satın aldığınız Genvizit ile sınırsız kullanım imkanına sahip olabilirsiniz.

Sıradan kartvizitlerde yer alan bilgiler oldukça sınırlıdır. Sizin, işinizin ve işletmenizin hakkında yalnızca temel bilgileri içerisinde bulundurur. Dijital kartvizitler ise kendiniz, başarıları ve çalışmalarınız hakkında detaylı içerikler paylaşabileceğiniz modern ve yeni nesil kartlardır.

Sıradan kartvizitleri bastırmak için harcadığınız para, dijital kartvizit satın almaya göre daha maliyetlidir. Yalnızca bir defa dijital kartvizit tercih ederek kartvizit masraflarına elveda diyebilirsiniz.

Sıradan kartvizitleri her zaman yanınızda taşıyamayabilir ve o gün yanınıza almayı unutabilirsiniz. Fakat Genvizit’ in sağladığı özellikler sayesinde kartvizitinizi görüntüleme ve paylaşma seçeneğine sahipsiniz.

Genvizit'e Nasıl Sahip Olabilirsiniz?

Bir Dijital Gen ürünü olan Genvizit hakkında detaylı bilgi almak ve Genvizit'e sahip olmak için; www.genvizit.com resmi internet sitesinden iletişime geçebilirsiniz.

Dijital Gen bir Yazılım ve Teknoloji firmasıdır. Yenilikleri takip eder ve yazılımlarında kullanarak farklı alanlarda yeni ürünler sunar. 360 derece dijitalleşmek için ihtiyacınız olan Yazılım ve Teknoloji Dijital Gen’de! Stratejik tespitten web yazılım hizmetlerine kadar birçok alanda sizinle çalışmaya hazırız.

Dijital Gen ile tanışmak için www.dijitalgen.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.