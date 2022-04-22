Sosyal Medya Uzmanı Songül Başaran Yiğit'ten TikTok uyarısı

Sosyal Medya Uzmanı Songül Başaran Yiğit, İnstagram'ın TikTok videoları yayınlanmasına kısıtlama getirmeye hazırlandığını duyurdu. Songül Başaran Yiğit paylaşımında "zira gitgide TikTok'a dönmeye başlamıştı, uygulanacak algoritma değişikliği sonrasında duruma bir çare arayan Instagram, üç yeni özellik ile özgün içerik sayısını arttırmayı hedefliyor. Instagram Reels bölümünde fazlaca bulunan TikTok videolarını azaltmak için 'akıllı sıralama' üzerinde çalışan şirket, Tiktok videolarının Reels'teki dolaşımını sınırlayacak."uyarasında bulundu.

İşte Songül Başaran Yiğit'in İnstagram'daki yayınlanan TikTok açıklamasının tamamı: