SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon'dan, Yapay Zeka atağı...

Son dakika... Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştiraki SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş, endüstriyel İHA (İnsansız Hava Aracı) destekli çalışmalarını Berlin Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile başlattı. Hedefi sektörde inovasyon öncüsü olmak, son teknoloji ve uygulamaları kullanarak günümüzün değişen iş dünyasına yön verecek inovatif çözümler geliştirmek olan SOCAR Türkiye Ar-Ge, geliştirdiği yapay zeka temelli algoritmalar ile proses ekipmanlarında meydana gelen korozyonun derecelerini tespit ederek yıpranma payının minimuma indirilmesini sağlayacak.

Berlin Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile başlatılan çalışma, proses ekipmanlarının etiketlemelerinin yapay zeka kullanılarak İHA destekli elde edilen görüntüler ile yapılabilmesini ve bunların etkin karar yönetiminde kullanılabilmesini mümkün kılacak. Böylece, planlı ve plansız bakım operasyonları daha çevik bir şekilde yapılabilecek.

Muhtemel iş kazaları da önlenecek

İHA üzerinde bulunan multispektral kamera ve NDT (Non-Destructive Testing) sayesinde elde edilen veriler SOCAR Türkiye Ar-Ge tarafından geliştirilen algoritmalar ile işlenerek izolasyon altı korozyon ve yıpranmalar tespit edilebilecek. Ayrıca, proses ekipmanlarının insanlar tarafından ulaşılması zor ve riskli olan bölgelerinde yapılan incelemeler ile ekipmanlara ait arızalı ve riskli bölümler belirlenerek muhtemel iş kazalarının önüne geçilmesi sağlanacak. Aynı zamanda, operasyonlarda meydana gelen enerji kayıplarının ve baca sahasında yapılacak denetimlerle yangınların önüne geçilebilecek.

İHA üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü kamera ve LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) teknolojisi sayesinde mevcut fabrikaların ölçekli orto-fotoları ve üç boyutlu gerçeklik modellerinin çıkarılması, yatırım projelerinin planlama ve inşaat evrelerinde doğru ve çevik kararların alınmasına yardımcı olacak. Öte yandan SOCAR Türkiye Ar-Ge tarafından geliştirilen algoritmalar ile rutin denetimler sırasında İSG kurallarına aykırı hareket eden personel belirlenebilecek.

Ayrıca SOCAR Türkiye Ar-Ge’nin geliştirdiği "SmartXFly" IHA destekli teknik denetim hizmeti, hem SOCAR Türkiye grup şirketlerine hem de sektöre tanısal ve kestirimsel bakım hizmetleri konularında destek sağlayacak.