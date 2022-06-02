banner314

banner325

Son Dakika

Siber Saldırganların yeni hedefi NFT Pazar ylerleri

Dijital bir ürün olarak alıcılara sunulan NFT’ler hackerler için cazibeli bir hedef olarak görülüyorken, hackerler bu NFT’ler için özel saldırı girişimlerinde bulunuyor.

TEKNOLOJİ 02.06.2022, 09:26 02.06.2022, 09:40 Murat Aydın
Siber Saldırganların yeni hedefi NFT Pazar ylerleri

NFT'ler sanat, müzik, oyun ve diğer birçok alanda karşımıza değerli dijital varlıklar olarak çıkıyor. Bu eserler için milyonlarca dolar karşılığındaki kripto paraları ödemeye hazır pek çok kullanıcının bulunduğuna dikkatleri çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, siber saldırganların büyük ilgisini çeken NFT pazar yerlerini ve kripto para yatırımcılarını büyük kayıplar yaşamamaları için güvenlik önlemleri almaları konusunda uyarıyor.

Günümüzde karşılıksız ya da değiştirilemez token olarak kullanılmaya başlanan NFT’ler yalnızca çevrimiçi olarak kripto para birimiyle satın alınabiliyor. NFT’lerin değeri ise oldukça tartışmalı bir konu olsa da büyük rakamlarla eş değer olabiliyor. Çoğunlukla internette halka açık olan bir JPEG ve PNG koleksiyonu olarak görünen NFT’lerin siber saldırganların yeni hedefi olduğuna dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, NFT’lerin çok saygın bir dijital nesne olarak göründüğünü dile getiriyor. Yalnızca kripto para birimi biçiminde yüzlerce, milyonlarca dolar ödemeye hazır pek çok kullanıcının bulunduğuna dikkatleri çeken Evmez, NFT pazar yerlerini kripto para yatırımcılarını siber saldırganlara karşı uyarıyor.

Siber Saldırganların NFT Aşkı  

Dijital bir ürün olarak alıcılara sunulan NFT’ler hackerler için cazibeli bir hedef olarak görülüyorken, hackerler bu NFT’ler için özel saldırı girişimlerinde bulunuyor. Kullanıcıların sanat, müzik, oyun ve videolardan etkilenen nesneleri temsil eden dijital varlıklara milyon dolarlar vermeyi göze aldığı NFT’ler siber saldırganların gelir elde etmek amacıyla ulaşmak istedikleri önemli bir alan halini alıyor. Kötü amaçlı siber saldırganların her gün farklı bir yöntem aracılığı ile NFT pazar yerlerini ve kullanıcılarını hedef aldığını aktaran Yusuf Evmez,  platform yetkililerini ve kullanıcıları verilerinin çalınmaması için önlem almaya davet ediyor.

Kullanıcıları Hangi Güvenlik Riskleri Bekliyor?

Fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi pek çok alanda oluşturulabilen NFT’ler için orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı kalmıyor. Tüm dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blok zincirlerinde korunuyor. “Genel olarak kripto para biriminde olduğu gibi NFT’ler yönetim ve düzenlemeden yoksun bir alandır.” açıklamasında bulunan WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, ödemeleri işlemek ve kripto transferlerini yönetmek için kullanılan akıllı sözleşmelerle, hassas bilgileri ifşa etme riskinin oldukça yüksek olduğuna dikkatleri çekiyor. Benzer şekilde kimlik avı saldırıları da NFT dünyasında yüksek bir risk taşıyor. Siber saldırganlar, kötü amaçlı yazılım veya kimlik avı yoluyla bir kullanıcının kripto cüzdanına erişebilir ve NFT’leri diğer cüzdanlara veya pazar yerlerine aktararak çalabilir. Yusuf Evmez’e göre, kimlik avı dolandırıcılığı ve güvenlik açıklarından kaçınmak için kullanıcıların alması gereken önlemler kadar blok zincirindeki uzmanların da gerekli güvenlik denetimlerini gerçekleştirmesi oldukça önemli.

#siber saldırı #nft #WatchGuard #Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 02 Haziran 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:27
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:37
Yatsı 22:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir