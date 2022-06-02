Siber Saldırganların yeni hedefi NFT Pazar ylerleri

NFT'ler sanat, müzik, oyun ve diğer birçok alanda karşımıza değerli dijital varlıklar olarak çıkıyor. Bu eserler için milyonlarca dolar karşılığındaki kripto paraları ödemeye hazır pek çok kullanıcının bulunduğuna dikkatleri çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, siber saldırganların büyük ilgisini çeken NFT pazar yerlerini ve kripto para yatırımcılarını büyük kayıplar yaşamamaları için güvenlik önlemleri almaları konusunda uyarıyor.

Günümüzde karşılıksız ya da değiştirilemez token olarak kullanılmaya başlanan NFT’ler yalnızca çevrimiçi olarak kripto para birimiyle satın alınabiliyor. NFT’lerin değeri ise oldukça tartışmalı bir konu olsa da büyük rakamlarla eş değer olabiliyor. Çoğunlukla internette halka açık olan bir JPEG ve PNG koleksiyonu olarak görünen NFT’lerin siber saldırganların yeni hedefi olduğuna dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, NFT’lerin çok saygın bir dijital nesne olarak göründüğünü dile getiriyor. Yalnızca kripto para birimi biçiminde yüzlerce, milyonlarca dolar ödemeye hazır pek çok kullanıcının bulunduğuna dikkatleri çeken Evmez, NFT pazar yerlerini kripto para yatırımcılarını siber saldırganlara karşı uyarıyor.

Siber Saldırganların NFT Aşkı

Dijital bir ürün olarak alıcılara sunulan NFT’ler hackerler için cazibeli bir hedef olarak görülüyorken, hackerler bu NFT’ler için özel saldırı girişimlerinde bulunuyor. Kullanıcıların sanat, müzik, oyun ve videolardan etkilenen nesneleri temsil eden dijital varlıklara milyon dolarlar vermeyi göze aldığı NFT’ler siber saldırganların gelir elde etmek amacıyla ulaşmak istedikleri önemli bir alan halini alıyor. Kötü amaçlı siber saldırganların her gün farklı bir yöntem aracılığı ile NFT pazar yerlerini ve kullanıcılarını hedef aldığını aktaran Yusuf Evmez, platform yetkililerini ve kullanıcıları verilerinin çalınmaması için önlem almaya davet ediyor.

Kullanıcıları Hangi Güvenlik Riskleri Bekliyor?

Fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi pek çok alanda oluşturulabilen NFT’ler için orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı kalmıyor. Tüm dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blok zincirlerinde korunuyor. “Genel olarak kripto para biriminde olduğu gibi NFT’ler yönetim ve düzenlemeden yoksun bir alandır.” açıklamasında bulunan WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, ödemeleri işlemek ve kripto transferlerini yönetmek için kullanılan akıllı sözleşmelerle, hassas bilgileri ifşa etme riskinin oldukça yüksek olduğuna dikkatleri çekiyor. Benzer şekilde kimlik avı saldırıları da NFT dünyasında yüksek bir risk taşıyor. Siber saldırganlar, kötü amaçlı yazılım veya kimlik avı yoluyla bir kullanıcının kripto cüzdanına erişebilir ve NFT’leri diğer cüzdanlara veya pazar yerlerine aktararak çalabilir. Yusuf Evmez’e göre, kimlik avı dolandırıcılığı ve güvenlik açıklarından kaçınmak için kullanıcıların alması gereken önlemler kadar blok zincirindeki uzmanların da gerekli güvenlik denetimlerini gerçekleştirmesi oldukça önemli.