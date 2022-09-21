Samsung Türkiye’nin Kadın Teknisyen Eğitim Programı’ndaki ilk mezunlar sertifikalarını aldı!

Samsung Türkiye’nin “Hayatın Her Alanında Uzman Kadınlar” söylemiyle kadın iş gücünün desteklenmesi ve toplum nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirdiği Kadın Teknisyen Eğitim Programı’nın ilk dönemi tamamlandı. Programı başarıyla bitiren 25 kadın katılımcının sertifikaları gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Samsung Türkiye’nin mobil iletişim sektöründe kadın iş istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Kadın Teknisyen Eğitim Programı’nın ilk dönemi başarıyla tamamlandı. Test ve mülakatlarda başarılı olduktan sonra bir aylık pratik ve teorik eğitimleri tamamlayan 25 katılımcıya, sertifikaları 20 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilen törende takdim edildi. Proje kapsamında, eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar, aldıkları sertifikayla mobil iletişim sektöründe istedikleri şirkette çalışabilme fırsatı yakalayacaklar.

1500 saat uzaktan eğitim, 750 saat yüz yüze eğitim ve 600 saatlik staj uygulaması gerçekleştirildi

Programa toplam başvuru sayısı 600’ü aşarken, uygun kriterlere bulunan adaylar, değerlendirme ve mülakat süreçlerine girmeye hak kazandı. Adaylara genel yetenek ve kişilik envanteri testi uygulandı, mülakatlar sonucunda toplam 25 kadın teknisyen adayı seçildi.

Katılımcılardan ayrıca, Samsung Yetkili Servisi bünyesinde istihdam edilenler oldu. Katılımcılar arasında ilk 5'e girenler ödüle layık görülürken, 25 katılımcı 1500 saat uzaktan/online eğitim, 750 saat yüz yüze eğitim ve 600 saatlik staj uygulamasına katıldı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber'in de konuk olarak katıldığı eğitimlerde, Tüketici Kanunu ile ilgili eğitimi ise Ticaret Bakanlığı Tüketici Daire Başkanı Yakup Güzel verdi.

Azdemir: “Kadınların fırsat verildiğinde neler yapabileceğine bir kez daha şahit olacağız”

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, sertifika töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Samsung Türkiye olarak, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımız kapsamında, faaliyet gösterdiğimiz toplumların ihtiyaçlarını göz önüne alıyor, maksimum fayda sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bakış açısıyla, toplumun kalkınmasına yönelik ortak değer yaratmanın en büyük önceliğimiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, kadınların iş hayatına katılımlarını ve yeteneklerini geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Projemizle, sektörümüzde kadın teknisyenlerin artmasını ve mesleki uzmanlık edinmesini sağlayarak, kalıcı bir şekilde iş hayatında yer almalarının yolunu açıyoruz. Kadınların fırsat verildiğinde neler yapabileceğine hep birlikte bir kez daha şahit olacağız. Eğitimlerini tamamlayan tüm katılımcılara başarılar diliyorum. İlk kez hayata geçirdiğimiz Kadın Teknisyen Eğitim Programı’nı önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi arzu ettiğimizi vurgulamak istiyorum.”

Topgül: “Erkeklerle özdeşleşmiş tamir, bakım gibi işlere yeni bir tanım getiriyoruz””

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan Samsung Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül ise, “Samsung Türkiye olarak, Kadın Teknisyen Eğitim Programı ile erkek figürleriyle özdeşleşmiş tamir, bakım gibi işlere yeni bir tanım getirerek, kadınların bu iş kollarında son derece başarılı olacağını göstermek istiyoruz. Bu program sayesinde toplumsal cinsiyet eşitliği adına bir adım atarak, kadın iş gücünü destekliyor, kadınların yeni bir meslek edinmelerine yardımcı oluyoruz. Bu yıl, ilk kez başvurulara açılan programımıza Kariyer.net İşin Olsun Platformu’nun da katkılarıyla adaylarımız yoğun bir ilgi gösterdi ve yüzlerce başvuru aldık. Mülakatların ardından, Temmuz ayındaki ilk programımıza, 25 katılımcı ile başladık. Sonrasında 1 aylık pratik ve teorik eğitimleri tamamladık. Aynı zamanda katılımcılarımıza Samsung servislerimizde, yerinde staj imkanı sunduk. Teknoloji ve dijitalleşme ile her geçen gün daha da dönüşen Servis ve Müşteri Hizmetleri alanında bu kez de kadınların iş gücüne katılımı ve donanım elde etmeleri için elimizi taşın altına koymaktan heyecan duyuyoruz. Programdan mezun olan tüm katılımcıların, sektörümüze birer rol model olacağı inancıyla, her birine başarılar diliyorum” dedi.

Sertifika töreninde konuşan Kariyer.net İnsan Kaynakları ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Çağlayan Karalar ise, “Samsung Türkiye’nin mobil iletişim sektöründe kadın iş istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Kadın Teknisyen Eğitim Programı’ özellikle kadınların bazı ön yargılar nedeniyle iş gücüne katılmakta zorluklar yaşadığı ülkemizde gerçekten de çok anlamlı ve önemli bir proje. Kadınların mobil iletişim sektöründe, ‘Erkek işi’ olarak görülen tamir, bakım ve servis hizmetlerinde geleneksel bakış açısını yıkarak yeni bir anlayış getireceğine inanıyorum. Programdan mezun olan tüm katılımcıları tebrik ediyor, başarılarının kadınlara ilham ve cesaret vermesini diliyorum.” diye konuştu.

Kadınların eğitim sonunda yapacakları iş başvurularında daha donanımlı olmaları hedefleniyor

Hayatın her alanında yetenekli ve güçlü kadınların yeni uzmanlıklar kazanmalarını desteklemek üzere hazırlanan Kadın Teknisyen Eğitim Programı, teorik ve pratik eğitimler yanında mesleki staj uygulaması da dahil toplam 4 hafta sürüyor. Programın en önemli amaçları arasında, katılımcıların temel seviye cep telefonu, tablet ve aksesuar onarımı becerisi ve temel seviye teknik bilgiye sahip olmaları yer alıyor. Ayrıca, mobil iletişim sektöründe iyi bir kariyer oluşturmaları için ilk adımı atmaları ve sektörde yapacakları iş başvurularında daha donanımlı bir noktaya ulaşmalarının sağlanması da öne çıkıyor.