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Palandöken açıkladı; Restoran ve kafeler dijitalleşiyor...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliği ile geçtiğimiz yıl hayata geçen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi”nin saha uygulaması Antalya Kepez’de başlıyor. Hazırlanan eğitim tırı ile 20 büyük ilde projenin hem tanıtımı yapılacak hem de eğitim gerçekleştirilecek.

TEKNOLOJİ 03.04.2022, 10:46 Murat Aydın
Palandöken açıkladı; Restoran ve kafeler dijitalleşiyor...

ANKARA- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliği ile geçtiğimiz yıl hayata geçen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi”nin saha uygulaması Antalya Kepez’de başlıyor. Hazırlanan eğitim tırı ile 20 büyük ilde projenin hem tanıtımı yapılacak hem de eğitim gerçekleştirilecek.

Eğitim tırı ile www.esnafakademi.org portalında bulunan “Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama” eğitimleri verileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Lokantacı esnaflarımız, hayata geçirebilecekleri pratik öneriler öğrenecek. Program kapsamında işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar, çekilişle verilecek 100 Samsung T290 tabletten birisini kazanma şansını da yakalamış olacak. Yani artık esnafımızın tabelası internette de yanacak” dedi.

“PROJE İLE ESNAFIMIZIN GELİRLERİ ARTACAK”

“Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor” projesi ile Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programı tasarlandığını anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2021 yılı Şubat ayında başlayan ve 2022 yılı Aralık ayına kadar sürecek projenin ilk aşamasında beş modülden oluşan www.esnafakademi.org eğitim portalı hayata geçirildi. Gıda sektöründe çalışan esnafın dijital yeteneklerini artırmayı amaçlayan projede, pandemi gibi olağanüstü durumlarda iş potansiyellerini korumak ve gelirlerin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında hazırlanan eğitim tırı 20 ilde gezecek ve her ilde eğitim yaparak, projenin bilinirliğini artıracak” diye konuştu.

“PROJEMİZ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR”

Pandemi döneminde zor zamanlar geçiren esnafa destek vermek amacıyla 2020 yılında Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin desteği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde “Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar” programını hayata geçirdiklerini açıklayan Google Türkiye Kamu İşleri Direktörü Pelin Kuzey, “Google Türkiye olarak bireylerin, işletmelerin gelişen dijital teknolojinin sunduğu araçlardan faydalanarak rekabetçi hale gelmesi ve dijital beceriler kazanması için pek çok projeye imza atıyoruz. Dijitalleşme yolunda Türkiye’nin her zaman yanındayız. Türkiye ekonomisinin can damarı olan esnafların da tüm dünyanın içerisinde olduğu dijital dönüşüm rüzgarında geride kalmaması için projeler gerçekleştiriyoruz. TESK ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucunda Google.org tarafından sağlanan 500 bin dolarlık destek paketiyle 20 bin restoran ve kafeye ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizin eğitim platformu olan www.esnafakademi.org esnafımızın ihtiyaç duyduğu dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Ücretsiz dijital pazarlama eğitimleri sunulan bu platform sayesinde esnafımız dijital araçlarla işlerini büyütebilecek. Bu yüzden esnaflarımızı bu önemli fırsattan yararlanmak üzere platforma kayıt olmaya davet ediyorum” dedi.

RESTORAN VE KAFELER DİJİTALLEŞİYOR PROJESİ HAKKINDA:

Pandemide online yeme içme sektörünün nominal olarak yüzde 100’ün üstünde büyümesi ve online siparişlerin dört kat artması dikkatleri üzerine çekti. Pandemi ile değişen müşteri davranışlarına göre, mobil telefonlar online siparişte en çok kullanılan araç haline geldiğini ifade eden Palandöken, “TESK ve Google iş birliği ile hazırlanan ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’ kapsamında, dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan www.esnafakademi.org eğitim portalı oluşturuldu. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı içerisinde ‘Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama’ modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor” şeklinde konuştu.

Eğitimler kapsamında işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor.

EĞİTİMLERİN İLK DURAĞI: ANTALYA

Proje kapsamında pek çok şehir ziyaret edecek gezici tırın programı şöyle: 4-5 Nisan Antalya, 7-8 Nisan Mersin, 11-12 Nisan Adana, 25-26 Nisan Gaziantep, 9-10 Mayıs Şanlıurfa, 12-13 Mayıs Diyarbakır, 14-15 Mayıs Hatay, 16-17 Mayıs Malatya, 2-3 Haziran Erzurum, 6-7 Haziran Rize, 9-10 Haziran Trabzon, 20-21 Haziran Kayseri, 23-24 Haziran Konya, 4-5 Temmuz Aydın, 7-8 Temmuz İzmir, 18-19 Temmuz Manisa, 21-22 Temmuz Bursa, 4-5 Ağustos Eskişehir, 8-9 Ağustos Ankara, 11-12 Ağustos İstanbul.

#googleturkiye #Bendevi Palandöken #Google Türkiye Kamu İşleri Direktörü Pelin Kuzey #Fark Yaratan Esnaflar #Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi #esnaf #sanatkarlar
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